Однак наразі немає офіційної інформації про те, що варто чекати нових епізодів. Якщо ви шукаєте стрічки, схожі за атмосферою на "Гру в кальмара", то наша нова добірка від Кіно 24 ідеально вам підійде.

Рекомендуємо Жила у підвалі півтора місяця: де зараз і як змінилась зірка "Крашанки" Олеся Жураківська

Які фільми та серіали схожі на "Гру в кальмара"?

"Аліса в Прикордонні"

Якщо ви шукаєте серіал, атмосфера якого схожа на "Гру в кальмара", то стрічка "Аліса в Прикордонні" стане ідеальним варіантом. Це японський науково-фантастичний трилер, у якому також йдеться про небезпечні ігри. Прем'єра серіалу відбулася у 2019 році, і він має доволі високі глядацькі рейтинги.

У центрі сюжету – геймер і двоє його друзів, які випадково потрапляють у паралельний світ. Це світ, сповнений жорстокості, смертей, високих ставок та напруги. Вони повинні боротися не лише за своє місце під сонцем, а й за життя. Тому змушені брати участь в іграх на виживання.

"Аліса в Прикордонні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Глядачі особливо відзначають атмосферу стрічки та перший сезон. Хоч другий сезон і не справив такого ж сильного враження, він також заслуговує на увагу. Прихильники серіалу хвалять чудову графіку, постапокаліптичне місто, яке виглядає надзвичайно реалістично, харизматичних персонажів та захопливу історію.

У порівнянні з "Грою в кальмара", багато хто вважає, що ігри в цьому серіалі є більш інтелектуальними та цікавими. Тож якщо вам до вподоби стрічки про виживання, цей японський серіал точно стане чудовим вибором.

Якщо ви шукаєте стрічки, які схожі на "Гру в кальмара", вам ідеально підійдуть для перегляду такі фільми та серіали:

"Шоу 8"

"Гра брехунів"

"Гра на виживання"

"Смертельний лабіринт"

"Куб"

"Настала ніч"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь!