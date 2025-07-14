Великая война в корне изменила ее жизнь и приоритеты. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас артистка и чем занимается.

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Где сейчас и как живет Олеся Жураковская?

Начало большой войны в Украине стало для Олеси Жураковской настоящим переломным моментом в ее сознании и жизни. Актриса провела полтора месяца в подвале из-за российских оккупантов и признается, что до сих пор четко помнит все, что тогда происходило.

Однако самым большим потрясением для нее стало то, что самые близкие люди оказались предателями. В частности, Олеся долгое время дружила со своей коллегой Горбачевой. После 24 февраля 2022 года Жураковская полностью разочаровалась в ней и прекратила общение с пропагандисткой.

Актриса говорит, что для нее это был настоящий удар – когда человек, которого она считала своим другом, заявляет, что не осуждает оккупантов, которые уничтожают украинскую землю. Поэтому Олеся без колебаний разорвала все связи и поставила на первое место свою страну и сознательную гражданскую позицию.

Сейчас Олеся Жураковская лечится творчеством. Она признается, что каждый выход на съемочную площадку является для нее терапией. Поэтому она продолжает сниматься в украинском кино. В частности, одной из самых новых работ актрисы стали съемки во второй части фильма "Крашанка", премьера которой состоится в 2026 году.

Олеся активно ведет свои соцсети и пытается подбадривать своих сторонников во время, когда у каждого украинца снова и снова опускаются руки.