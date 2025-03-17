Как сохранить отношения после возвращения с фронта: новый проект покажет историю семьи ветерана

14 марта на платформе SWEET.TV вышел новый выпуск первого в Украине реалити о семьях военных – "Сюрприз для семьи". Его можно посмотреть бесплатно.

В новом эпизоде ведущие проекта – военнослужащий Даниэль Салем и профессиональный психолог Алина Дейнека – будут помогать семье ветерана. Героями выпуска стали супруги Дмитрия и Кристины из Киева. В материале Кино 24 узнаете больше о проекте "Сюрприз для семьи".

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В проекте "Сюрприз для семьи" покажут историю семьи ветерана: подробности

Их история – это опыт испытаний, выпадающих на долю многих украинских семей. Дмитрий – ветеран войны, который добровольцем стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения. Находясь "на нуле", он потерял ногу, наступив на мину. После ранения Кристина стала надежной опорой для мужа, стремясь вернуть семью к привычной жизни.

Сегодня Дмитрий ведет активный образ жизни – с протезом он ныряет в бассейне и занимается в спортзале. Но мужчина признается, что несмотря на это он до сих пор сталкивается с предвзятым отношением от окружения, которому не хватает опыта общения с ветеранами.

Ведущий проекта Даниэль Салем поделился своим взглядом на эту проблему:

Сейчас в нашем обществе не все знают, как вести себя рядом с людьми с протезами или тяжелыми ранениями. Часто их избегают, прячут глаза, ведь просто не знают, как правильно общаться с такими людьми. Это необходимо изменить. Я уверен, что объяснять такое надо с детства, что и делают во многих других странах,

– говорит военнослужащий.



Проект "Сюрприз для семьи" / Фото Пресс-служба

Кристина признается, что после возвращения с фронта отношение мужа к ней изменилось – он стал более холодным и черствым. Женщина полностью сосредоточилась на реабилитации любимого, часто забывая о собственных потребностях и внутреннем состоянии.

Женам военных очень не хватает признания их участия. Они хотят знать, что их помощь видят и замечают,

– говорит психолог Алина Дейнека.

В проекте "Сюрприз для семьи" Дмитрий и Кристина попытаются откровенно поговорить о своих чувствах, а команда реалити будет помогать им найти новые точки опоры в отношениях. Удастся ли паре вернуть эмоциональную близость и восстановить чувства? И какой сюрприз ждет супругов в конце выпуска?

Смотрите социальное реалити "Сюрприз для семьи" бесплатно на платформе Национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.