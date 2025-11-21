Старый украинский фильм, который вы должны увидеть хотя бы раз в жизни
- Фильм "Пропавшая грамота", снят Борисом Ивченко по мотивам повести Николая Гоголя, является культурным феноменом с 1972 года, сочетающий народный юмор, мифологию и историю.
- Главную роль исполнил Иван Миколайчук, а музыка Владимира Губы и операторская работа Вадима Ильенко сделали ленту символом украинской идентичности.
- Фильм доступен на YouTube.
Украинский кинематограф богат на качественные фильмы, однако есть одна лента, которая остается настоящим культурным феноменом, не теряет актуальности уже почти столетие.
Речь идет о фильме "Пропавшая грамота", снятый по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Режиссер Борис Ивченко создал ленту, которую теперь обожает известный украинский актер Алексей Гнатковский, о чем он рассказал в разговоре с журналистами 24 Канала. Актер подчеркнул, что это его любимый фильм, который надо смотреть как взрослым, так и детям.
О чем фильм "Пропавшая грамота"?
Лента вышла на экраны в 1972 году и стала примером того, как в одном фильме можно совместить народный юмор, мифологию и историю. Полномасштабная война изрядно подтолкнула украинцев возвращаться к украинскому контенту, своей истории и культуры.
Алексей Гнатковский отмечает, что фильм "Пропавшая грамота" должны посмотреть все. В нем дух казачества показан живым, веселым, тем, что проходит сквозь поколения.
Главную роль в фильме сыграл Иван Миколайчук. Своей харизмой он сделал казака Василия не просто персонажем, а символом народной силы и бессмертной свободы. Да и весь актерский состав Ивченко подобрал так, чтобы создать героев с яркими характерами, наполненных юмором, остроумием, фольклорным колоритом.
Нельзя обходить вниманием сказочную музыку Владимира Губы и безупречную операторскую работу Вадима Ильенко. Они создали выразительные кадры, которые стали узнаваемыми не только в Украине, но и во всем мире.
"Пропавшая грамота" – это кинематографический символ украинской идентичности, который важно популяризировать и показывать новым поколениям. Это один из тех фильмов, которые являются примером качественного украинского продукта. Важно то, что фильм есть в свободном доступе на ютубе.
"Пропавшая грамота": смотрите фильм онлайн
Какие старые украинские фильмы стоит посмотреть?
- "Тени забытых предков" – гениальный фильм Сергея Параджанова, который принес режиссеру мировую славу. Ленту, которая стала экранизацией одноименного романа Михаила Коцюбинского, снимали в 1964 году на киностудии имени Довженко.
- "Земля" – украинский немой фильм Александра Довженко. Это поэтический киноповествование о коллективизации в Украине в конце 1920-х годов. Этот фильм стал настоящим шедевром мирового киноискусства.
- "Белая птица с черной отметиной" – фильм режиссера Юрия Ильенко, рассказывающий о семье Леся Звонаря в 1930 – 1940-х годах. У Леся было много детей, у каждого из которых разных жизненный путь, однако избежать конфликтов не удается. Это первый украинский фильм, где поднимается тема УПА.