Высокорейтинговый фильм, который нужно смотреть, если вы переживаете трудный период в жизни

У каждого в жизни бывают турбулентные периоды, когда кажется, что все хорошее осталось позади, а впереди лишь темнота. Однако в такие моменты важно дать себе время на восстановление.

В этом может помочь просмотр хорошего фильма с глубоким смыслом. В материале 24 Канала мы рассказываем о ленте "Прошлые жизни", которую стоит посмотреть, если вы переживаете сложный период в жизни.

О чем сюжет фильма "Прошлые жизни"?

Это история о том, насколько быстро течет жизнь. О том, как некоторые люди остаются в нашем сердце, даже если мы давно не рядом. Однако время проходит, и встает вопрос: способна ли эта невидимая связь выдержать испытание обстоятельствами?

Сюжет разворачивается вокруг Норы и ее одноклассника Хэ Сона. В детстве они были близкими друзьями, однако их пути расходятся, когда девочка вместе с семьей переезжает в США, а парень остается в Южной Корее. Через 12 лет Нора случайно узнает, что ее бывший возлюбленный пытался связаться с ней через социальные сети.

"Прошлые жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

Они восстанавливают общение онлайн, и впоследствии Нора строит новую жизнь в Нью-Йорке. Но остались ли они теми же людьми, какими были в детстве? Или эта связь уже давно осталась в прошлом?

Что интересно знать о фильме "Прошлые жизни"?

Фильм вышел в 2022 году и сочетает в себе элементы драмы и мелодрамы.

Главные роли исполнили Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Син-а, Лим Син-ми, Джоджо Т. Гиббс, Эмили Касс МакДоннелл, Федерико Родригез, Конрад Шотт и Джек Альбертс.

Режиссером ленты стала Селин Сон. Картина получила положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. В частности, на Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет 98% на основе 247 рецензий. На Metacritic фильм имеет высокий балл – 8,4, а на IMDb – 7,8 из 10, что также является хорошим результатом.



Фильм "Прошлые жизни" / Фото A24

Если вы ищете ленту, которая поможет эмоционально перезагрузиться, обратите внимание на этот фильм. Он напоминает о ценности моментов и важности принятия жизни такой, какой она есть – даже если сейчас она кажется не слишком яркой.

Какие еще фильмы можно посмотреть в трудный период?

Если же вам интересны подобные истории, стоит обратить внимание на такие фильмы:

"Счастье для начинающих",

"Дикая",

"Есть, молиться, любить",

"Джулия и Джулия",

"Путь" и другие.

Выберите историю, которая откликнется именно вам, и сделайте шаг к внутреннему восстановлению уже сегодня.