Сколько серий во 2 сезоне "Просто Надежды" и чем завершился сериал: будет ли 3 сезон

Недавно вышли финальные эпизоды второго сезона украинского сериала "Просто Надежда". Это легкая история, которая пришлась по душе большому количеству украинских зрителей.

Однако после финала многие задумались, сколько серий насчитывает второй сезон и будет ли продолжение, ведь не все сюжетные линии были полностью раскрыты. В материале 24 Канала рассказываем, сколько серий во втором сезоне, чем завершился сериал и есть ли информация о третьем сезоне.

Сколько серий во 2-м сезоне "Просто Надежды" и будет ли продолжение?

Второй сезон украинского сериала "Просто Надежда" насчитывает 16 эпизодов, которые сейчас можно посмотреть на Киевстар ТВ. Хотя зрители ожидали, что он, как и первый сезон, будет состоять из 24 серий. Впрочем, из-за открытого финала многие украинцы надеются, что создатели таким образом намекают на возможное продолжение.

Официально третий сезон пока не анонсирован, однако в сети поклонники активно выражают желание увидеть продолжение истории и хеппи-энд для любимых персонажей. Вот что они пишут в сети:

"Ждем 3 сезон, хочется нормального финала для Ульяны и Яна"

"Ну и нервы вы нам сделали! Очень хотим и просим 3 сезон, потому что Ульяна должна быть счастлива!"

"Такой замечательный фильм. Обязательно нужен 3 сезон"

"Невероятный сериал! Спасибо, но очень надеюсь, что будет 3 сезон."

"Я надеюсь, что в 3 сезоне, если он будет, будет больше Виты и Стаса"

Чем закончился 2-й сезон сериала "Просто Надежда"?

Для многих персонажей сериала "Просто Надежда" второй сезон завершился хеппи-эндом. А именно: Надежда Ткаченко и Максим Залужный станут родителями и наконец-то поженились. Марина и Иван Степанович Бублик также стали парой – Марина увидела в нем настоящего мужчину, а он наконец смог завоевать ее сердце. Раиса Петровна и Терентий Васильевич решили все свои проблемы и готовы вместе проживать счастливые дни жизни, принимая прошлое друг друга и разделяя его с детьми и внуками.

Эдуард Бокун наконец оказался в тюрьме, а Тарас и Елена счастливо воспитывают ребенка.

Однако остаются и незавершенные сюжетные линии. В частности, появление новых персонажей – сестры Надежды Ульяны и Яна – до сих пор вызывает много вопросов. Ведь непонятно, какое прошлое скрывает Ян, почему ему пришлось вернуться в Польшу, кто была та девушка, которая сопровождала его, и почему он не рассказал правду Ульяне, а просто сбежал из Звягеля за границу. Кроме того, неизвестно, как сложится жизнь Юрия Ткаченко, экс-супруга Надежды, который постоянно прибегает ко лжи, чтобы получить собственную выгоду.

Поэтому остается надеяться, что третий сезон сериала "Просто Надежда" не заставит долго ждать.