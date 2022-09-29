"От улиц Ирана до окопов в Украине": Честейн поддержала украинских и иранских женщин

Джессика Честейн, недавно приезжавшая в Украину, поддерживает иранских женщин и восхищается храбростью украинских. В инстаграме она показала сильное исполнение песни Bello Ciao и поделилась кадрами по протестам в Иране после смерти Махсы Амини.

17 сентября забили насмерть 22-летнюю иранскую студентку Махсу Амини, которая неправильно одела хиджаб. После этого вспыхнула волна протестов, в которых погибли более 40 человек.

Узнайте больше "Сделаем месть" и "Монстр" выбились в лидеры самых популярных лент Netflix: что о них известно

Джессика Честейн поддержала иранских и украинских женщин, борющихся за свою свободу

Женщины во всем мире поют Bello Ciao, борясь за свободу и мир на своей родине от улиц Ирана до окопов в Украине, их храбрость звучит в стихах,

– отметила Честейн.

"Смерть Амини привела к тому, что тысячи иранцев вышли на улицы, требуя покончить с насилием и дискриминацией в отношении женщин. Десятки этих протестующих были убиты. В попытке заглушить шум журналистов на местах был арестован, а Исламская общественность Ирана отключила интернет", – дополнила она.



Протесты в Иране / Фото из инстаграма Честейн

Но народ Ирана не будет молчать. Я стою с женщинами Ирана и усиливаю их голоса издалека. Когда нападают на одну женщину, это нападение на всех,

– подчеркнула Честейн.

Звезда добавила, чтобы мы учились понимать, что происходит издалека. Ведь тем, кто может выходить на улицу в том, что нравится, и как идет, может быть трудно это воспринять.

Протесты в Иране: видео из инстаграма Честейн

Ранее, 7 августа, Джессика Честейн приехала в Украину. Она встретилась с Зеленским и своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов на Киевщине. В начале сентября она поделилась, что ей понадобилось много времени, чтобы осознать увиденное.

На тему 7 лучших фильмов с Джессикой Честейн, которая приехала в Украину