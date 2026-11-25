Фильм "Моргни дважды" / Фото с сайта imdb
Иногда хочется провести вечер не за очередной романтической комедией, а за фильмом, который заставит нервно сжимать плед, подозревать всех персонажей и каждые десять минут придумывать новую теорию. Желательно, чтобы в финале ни одна из них не подтвердилась.
24 Канал собрал триллеры на вечер, в которых напряжение, психологические игры и непредсказуемые сюжеты действуют лучше, чем двойная порция эспрессо.
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"Еретик", 2024
Жанр: психологический триллер, ужасы
IMDb: 7
Две молодые миссионерки приходят в дом приветливого мужчины, чтобы поговорить о вере. Однако обычная беседа превращается в опасную интеллектуальную игру, правила которой устанавливает хозяин.
Почему стоит посмотреть: Хью Грант в роли человека, от улыбки которого становится жутко, – уже достаточно весомая причина. Добавьте сюда философские дискуссии, психологические манипуляции и душную атмосферу.
"Еретик": смотреть трейлер
"Убийца", 2023
Жанр: криминальный, психологический триллер
IMDb: 6,7
Профессиональный наемный убийца допускает ошибку во время выполнения задания. Теперь ему придется разобраться с последствиями собственного провала и людьми, представляющими угрозу для его жизни.
Почему стоит посмотреть: Дэвид Финчер превратил историю о киллере в стильное исследование одержимости контролем. Майкл Фассбендер, холодная эстетика и напряжение без лишнего голливудского шума.
"Убийца": смотреть
"Анатомия падения", 2023
Жанр: психологический, судебный триллер, драма
IMDb: 7,7
Писательницу Сандру подозревают в убийстве мужа, тело которого находят возле их дома во французских Альпах. Единственным потенциальным свидетелем становится их сын с нарушением зрения.
Почему стоит посмотреть: здесь разбирают не только обстоятельства загадочной смерти, но и анатомию брака. Фильм мастерски заставляет зрителя сомневаться буквально в каждом слове героев.
"Анатомия падения": смотреть трейлер
"Моргни дважды", 2024
Жанр: психологический триллер, детектив
IMDb: 6,5
Официантка Фрида знакомится с технологическим миллиардером, который приглашает ее отдохнуть на частном острове. Роскошные вечеринки, дорогой алкоголь и красивые люди быстро перестают казаться такими уж привлекательными.
Почему стоит посмотреть: режиссерский дебют Зои Кравиц с Ченнингом Татумом – стильная, провокационная история о власти, привилегиях и опасных секретах. Идеальная иллюстрация того, что бесплатный отдых на частном острове может обойтись слишком дорого.
"Моргни дважды": смотрите трейлер
"Конклав", 2024
Жанр: психологический, политический триллер, драма
IMDb: 7,4
После смерти Папы Римского кардиналы собираются в Ватикане, чтобы избрать нового понтифика. Однако за закрытыми дверями разворачивается борьба за власть, полная интриг, тайн и неожиданных разоблачений.
Почему стоит посмотреть: блестящая игра Рэйфа Файнса, роскошная операторская работа и напряжение, для которого не нужны ни перестрелки, ни погони. Оказывается, борьба за власть в кардинальских мантиях может быть интереснее любого шпионского боевика.
"Конклав": смотреть трейлер
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