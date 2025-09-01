Умер известный украинский художник-аниматор, создавший "Остров сокровищ"
- 31 августа 2025 года умер известный украинский художник-аниматор бурятского происхождения Радна Сахалтуев в возрасте 90 лет.
- Он был известен своими работами, такими как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Как казаки в хоккей играли".
Не стало известного украинского художника-постановщика анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуева. Мужчина ушел из жизни 31 августа 2025 года.
На момент смерти ему было 90 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу киноведа Сергея Трембача.
Рекомендуем Для осеннего настроения: жуткий сериал на Netflix, который украсит атмосферный вечер
Умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев: что известно?
Украинский киновед Сергей Трымбач сообщил о трагическом известии. 31 августа 2025 года умер украинский художник-постановщик анимации Радна Сахалтуев. Он был известен зрителю, как создатель таких анимационных работ, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Как казаки в хоккей играли" и других.
Киновед отметил, что Радна Сахалтуев был абсолютно уникальным человеком.
Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ними вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в смеховом позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом,
– написал мужчина.
В то же время Сергей Трембач не назвал причины смерти украинского художника-постановщика анимации. Впрочем, известно, что на момент смерти мужчине было 90 лет.
Над какими еще лентами работал Радна Сахалтуев?
В активе художника есть немало и других лент. Вот над чем работал Радна Сахалтуев в течение своей жизни:
- "Веселый художник"
- "Тайны черного короля"
- "Мистерия-Буф",
- "Короткие истории",
- "Вокруг света поневоле",
- "Приключения капитана Врунгеля",
- "Доктор Айболит"
- "Волшебник Ох" и многие другие.
В течение жизни он стал одним из ведущих художников украинского сатирически-юмористического журнала "Перец", а впоследствии присоединился и к иллюстрированию детского издания "Познайка". Художник работал над иллюстрацией десяток книг для детской и взрослой аудитории для издательств "Радуга", "Молодежь" и "Ранок".