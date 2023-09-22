Целовались на прогулке: Рами Малек подтвердил отношения с на 15 лет младшей звездой "Короны"

Голливудский актер Рами Малек впервые подтвердил роман с английской актрисой Эммой Коррин, которая младше его на 15 лет. Они вместе прогуливались с собакой в Лондоне.

Папарацци снимали пару во время трогательных объятий и поцелуев. Однако влюбленные пока не спешат официально объявлять о своих отношениях.

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Малека и Коррин застучали за поцелуями

42-летний обладатель Оскара и звезда "Богемной рапсодии" несколько раз поцеловал свою коллегу – исполнительницу роли принцессы Дианы в 4 сезоне сериала "Корона". Сейчас у Эммы стрижка "под мальчика", однако даже в таком образе ее трудно не узнать. Для уютной прогулки она выбрала длинный светло-коричневый тренч, светлые джинсы и черную кофту. Довершила look маленькой сумочкой через плечо и солнцезащитными очками.

Фото с прогулки смотрите по ссылке

Эмма на 15 лет младше своего избранника – ей 27. Впервые их заметили вместе на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне 8 июля.

До этого Малек встречался с Люси Бойтон

В 2017 году на съемочной площадке фильма о Фредди Меркьюри "Богемная рапсодия" Мален познакомился с Люси Бойтон. По иронии судьбы они сыграли влюбленных, а после завершения съемок закрутили роман в реальной жизни.

Впервые об отношениях между актерами заговорили весной 2018, однако влюбленные не подтверждали эту информацию. Уже в начале 2019 они вместе появились на церемонии вручения Оскара, а в мае объявили о помолвке.

Инсайдеры западных СМИ сообщали, что Рами Малек и Люси Бойтон хотят совершить две свадебные церемонии: в Великобритании и США. Женихи не скрывали искренних чувств, нетерпеливо ждали свадьбы. Рами даже говорил, что они идеально подходят друг другу Однако история любви, которая до слез растрогала Голливуд, не имела счастливого завершения.