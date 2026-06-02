Украинский фильм, из-за которого был скандал в сети, теперь можно посмотреть бесплатно онлайн

В марте 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Раша гудбай". Ленту создала студия "Квартал 95". Еще до выхода фильма в сети разгорелся скандал из-за юмористического контекста, связанного с Мариуполем и "Азовсталью".

А теперь ленту можно посмотреть онлайн бесплатно. В материале 24 Канала рассказываем, где именно доступен фильм для просмотра и как украинцы реагируют на него сегодня.

Фильм "Раша гудбай" теперь можно смотреть онлайн бесплатно

Ранее мы уже подробнее рассказывали о скандале вокруг фильма "Раша Гудбай", поэтому больше – по ссылке. В то же время создатели ленты и актеры неоднократно объясняли, почему этот фильм следует воспринимать в другом контексте.

Сегодня ленту можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале 1+1. В комментариях уже появились первые отзывы украинцев, которые успели посмотреть фильм. И в основном они – положительные.

"Раша гудбай": фильм доступен для просмотра онлайн

Вот что пишут зрители:

"Замечательный фильм. Невозможно смотреть без слез. Спасибо! Слава Украине! Героям слава!"

"Это невероятный фильм, он бьет прямо в сердце и заставляет задуматься, в каких реалиях мы живем, и понять, что нам нужно ценить то, что мы имеем. Больше таких фильмов, в которых ты можешь проснуться, и посмотреть вокруг..."

"Фильм хороший, понравился, особенно финал. Сильно! Благодарность всем причастным к его созданию."

"Какой сильный фильм! Плачу и надеюсь на прозрение многих"

"Все так просто и так сложно! Посмотрела на одном дыхании, как притчу о возвращении блудного сына. Меня штормило от эмоций!"

"Просто заливаюсь слезами!"

До премьеры на больших экранах лента "Раша гудбай" собрала ряд возмущений.

О чем сюжет фильма "Раша гудбай"?

Действие фильма разворачивается в Украине в 2023 году. В центре сюжета – Рита, звезда местного пропагандистского телевидения. Она не просто сторонница российской пропаганды, но и одна из тех, кто активно ее распространяет. Однако однажды все меняется.

Рита вместе с десятилетним сыном вынуждена бежать из города. Она думает, что их поезд отправляется в Россию, и по стечению обстоятельств они неожиданно оказываются в Ужгороде. Именно там жизнь героини переворачивается с ног на голову.