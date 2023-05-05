Рассел Кроу не приедет на коронацию Чарльза III: почему актер в черном списке

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Чарльза III и Камиллы. Актер Рассел Кроу не посетит торжественную церемонию из-за занесения в черный список Букингемского дворца.

Звезда фильма "Гладиатор" считает, что не получил приглашение на коронацию из-за несоблюдения протокола во время последней встречи с королевской семьей. Как известно, Кроу иногда проводил время в компании принцев Уильяма и Гарри, а также виделся с Чарльзом в 2003 году.

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Рассел Кроу не приедет на коронацию Чарльза III

Рассел Кроу вспомнил, как разговаривал с принцами в неформальном тоне и называл их товарищами, вместо принятого "Ваше Высочество". Он помнит, как это поразило офицера британской королевской семьи.

Дело в том, что это просто не в моей ДНК. Я всегда деликатный и всегда очень рад встрече с людьми, но "Ваше Высочество" – это просто не в моем характере. Я назвал принцев Гарри и Уильяма "приятелями",

– поделился актер.

Рассел заявил, что если у него еще раз появится возможность встретить членов королевской семьи, то он все равно не будет соблюдать этикет, потому что употребление слов "Ваше Высочество" не является для него естественным.

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