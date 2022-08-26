Джун сталкивается с последствиями убийства, – сеть поразил трейлер 5 сезона "Рассказы служанки"

Пятый сезон "Рассказ служанки" Брюса Миллера, снятый по одноименной книге Маргарет Этвуд, выйдет 14 сентября. А пока узнайте, что показали в официальном трейлере продолжение.

Премьера сериала состоится в двух эпизодах. 5 сезон обещает еще больше крови, борьбы за власть, жутких кадров и лечения психологических ран.

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"Рассказ служанки": сюжет и трейлер

Очевидно, в новом сезоне Джун столкнется с последствиями убийства командира Уотерфорда, в то время как его вдова Серена изо всех сил пытается сохранить свою власть в Канаде. А также в продолжении командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией над реформированием Галаада и приходом к власти. А Джун, Люк и Мойра будут бороться с Галаадом издалека, продолжая свою миссию по поиску и спасению Ханны, дочери Джун.

Мне нужно, чтобы она знала, что это была я,

– говорит Джун в новом трейлере, как будущая Елена Тирелла.

"Рассказ служанки": смотрите трейлер

Актерский состав

Пока Алексис Бледел объявила, что не вернется в сериал в пятом сезоне, другие актеры, такие как Элизабет Мосс, Брэдли Уитфорд, Ивонн Страховский, Макс Мингелла и А. Т. Фагбенли должны вернуться.

Напомним, "Рассказ служанки" – это экранизация одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. Как и книга, сериал получил огромную популярность среди зрителей, поэтому выход новых эпизодов с нетерпением ждут миллионы людей во всем мире. В 2021 году на стреминговой платформе Hulu состоялась презентация 4 сезона сериала "Рассказ служанки".

Первые три сезона шоу были выпущены (приблизительно) с разницей в год — апрель 2017, апрель 2018 и июнь 2019. Сезон 4 был отложен из-за пандемии коронавируса, как и многие другие проекты, и премьера состоялась только в апреле 2021 года.