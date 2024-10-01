Фильм, покоривший украинцев: какая детективная лента стала лидером просмотров на Netflix

Фильм "Ребел Ридж" 2024 года, который вышел на Netflix 6 сентября, быстро завоевал расположение критиков и зрителей. Уже в течение нескольких недель он уверенно удерживается в списке лучших и самых популярных фильмов среди украинской аудитории.

"Ребел Ридж" рассказывает историю, полную загадок и моральных дилемм, заставляющую зрителя не отрываться от экрана до самого финала. Многослойный сюжет, напряженная атмосфера и харизматичные персонажи делают эту ленту обязательной для просмотра всем поклонникам детективных жанров. Узнайте больше об этом увлекательном фильме на Кино 24.

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Детективная лента, которая стала лидером просмотров на Netflix

"Ребел Ридж" – это американский криминальный триллер 2024 года, который привлек внимание зрителей благодаря напряженному сюжету и яркому актерскому составу.

В центре истории – Терри Ричмонд, которого сыграл известный актер. Он – бывший морской пехотинец, который попадает в жестокое противостояние с коррумпированной полицией маленького городка. Его главная цель – вернуть деньги, несправедливо конфискованные властями, чтобы внести залог за своего двоюродного брата, оказавшегося за решеткой.

"Ребел Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм отличается звездным актерским составом: Дон Джонсон, Анна-София Робб, Дэвид Денман, Эмори Коэн, Жане Же и Джеймс Кромвелл также играют ключевые роли. Они мастерски передают атмосферу коррумпированного городка, где каждый шаг против системы может стать последним.

"Ребел Ридж" стал настоящим хитом на Netflix, собрав 31,2 миллиона просмотров всего за первые три дня после премьеры. Сюжет фильма наполнен острыми социальными вопросами, такими как борьба с коррупцией и несправедливостью, что делает его не только увлекательным триллером, но и актуальным отражением современных проблем.