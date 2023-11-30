Самые эффективные украинские кинопродюсеры по данным MBR: кто в списке лучших

По данным издания Media Business Reports, опубликован список 20 самых эффективных продюсеров последнего десятилетия. В этот список вошли те продюсеры, чьи фильмы получили общий бокс-офис в сумме более 1 миллиарда долларов.

Читайте в материале, кто из продюсеров вошел в рейтинг и какие из их фильмов получили самый большой доход.

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Топовые продюсеры: кто вошел в список самых продуктивных в Украине

Егор Олесов

Продюсер Егор Олесов стал лидером в рейтинге, представив девять фильмов. Среди наиболее прибыльных картин – анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", триллер "Захар Беркут" и анимационный фильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Среди других успешных фильмов, произведенных Егором Олесовым, стоит отметить "Несокрушимую", "Звезды по обмену" и "Цену правды".

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

Ирина Костюк

Она заняла второе место благодаря кассовым сборам фильмов "Мавка" и первых двух частей "Бешеной свадьбы". Кассовые сборы за последние составили почти 2 миллиона долларов и 1,7 миллиона долларов за первую и вторую части.

Сергей и Борис Шефиры и Андрей Яковлев

Следующие три позиции делят кинотворцы, создавшие комедию "Я, Ты, Он, Она", которая в течение нескольких лет оставалась самым успешным украинским фильмом по кассовым сборам, достигнув 2,6 миллиона долларов и почти 800 000 проданных билетов. Этот уровень удалось превзойти только "Мавцы" со сбором в размере 4,3 миллиона долларов и 1,2 миллиона проданных билетов.

"Я, Ты, Он, Она": смотрите онлайн трейлер фильма

В наиболее производительные продюсеры также вошли:

Надежда Коротушка ("Бешеная свадьба")

("Бешеная свадьба") Владимир Зеленский ("Я, Ты, Он, Она")

("Я, Ты, Он, Она") Юрий Горбунов ("бешеная свадьба").

"Бешеная свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма