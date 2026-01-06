Аниме в списке: 10 самых кассовых фильмов 2025 года

Трудно не согласиться, что 2025 год был богатым на сильные новинки, которые поражали сюжетом, графикой и игрой актеров. Их успех обозначен не только в наградах, но и в бешеных кассовых сборах.

24 Канал расскажет, какие ленты попали в десятку лучших и о каких суммах идет речь, со ссылкой на Box Office Mojo и The Numbers.

Самые кассовые фильмы 2025 года

1. Ne Zha 2

Кассовые сборы: 2 001 155 094 долларов

Рейтинг IMDb: 8,0

Продолжение легендарной истории о божестве-ребенке, который борется с демонами, стало рекордсменом в категории самых кассовых анимационных фильмов всех времен. Интересно, что почти 2 миллиарда долларов дохода было собрано именно в Китае.

Ne Zha 2: смотрите онлайн трейлер мультфильма

2. "Зоотрополис 2"

Кассовые сборы: 1 464 212 160 долларов

Рейтинг IMDb: 7,6

Еще одно продолжение одного из лучших детских мультиков, которая получила больше кассовых сборов, чем первая часть. Бюджет анимации составил всего 150 миллионов долларов, поэтому доход точно оправдал ожидания создателей, а, возможно, даже превзошел.

"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

3. "Лило и Стич"

Кассовые сборы: 1 038 027 526 долларов

Рейтинг IMDb: 6,7

Бюджет ленты составил 100 миллионов долларов. Авторы соединили в фильме как реальных персонажей, так и анимационных. Полученные кассовые сборы свидетельствуют, что экранизация мультяшных историй не просто имеет право на жизнь, а еще и получает значительные хорошие отзывы от публики.

"Лило и Стич": смотрите онлайн трейлер фильма

4. "Minecraft: Фильм"

Кассовые сборы: 958 149 195 долларов

Рейтинг IMDb: 5,6

Довольно новое кино, которое подойдет далеко не каждому зрителю. Больше всего лента понравилась детям и подросткам, ведь она является экранизацией их любимой игры. Как известно, разработчиков фильма удовлетворил полученный результат, поэтому дата следующего релиза запланирована на 24 июля 2027 года.

"Minecraft: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

5. "Мир Юрского периода: Возрождение"

Кассовые сборы: 869 146 189 долларов

Рейтинг IMDb: 5,9

Лента получила много сокрушительных рецензий от критиков, а также недовольство зрителей. Создателей просят наконец ограничить "издевательство" над культовой историей. И что интересно, кассовые сборы в разы превзошли сумму вложенных денег, которая составляет от 180 до 225 миллионов долларов.

"Мир Юрского периода: Возрождение": смотрите онлайн трейлер фильма

6. "Аватар: Огонь и пепел"

Кассовые сборы: 851 695 254 долларов

Рейтинг IMDb: 7,4

Пожалуй, об общих кассовых сборах ленты, которая вышла на большие экраны лишь 19 декабря, говорить немного рановато. Но собранная сумма уже говорит сама за себя. Многие любители "Аватара" говорят, что третья часть от Джеймса Кэмерона гораздо лучше предыдущей.

Сейчас остается наблюдать, побьет ли новый фильм рекорды своих предшественников.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

7. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Кассовые сборы: 779 844 990 долларов

Рейтинг IMDb: 8,4

Японское аниме разработали довольно со скромным бюджетом в 20 миллионов долларов, однако такая сумма не стала препятствием на пути к успеху. Хороший доход принесли не только азиатские страны, но и США. В Европе солидную долю внесли Германия и Франция.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle: смотрите онлайн трейлер аниме

8. "Как приручить дракона"

Кассовые сборы: 636 351 148 долларов

Рейтинг IMDb: 7,8

Это адаптация анимационного фильма 2010 года, которая получилась довольно удачной. Можно сделать вывод, что сумма понравилась создателям, поэтому они уже работают над адаптацией второй части 2014 года.

"Как приручить дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

9. "F1: Фильм"

Кассовые сборы: 631 627 111 долларов

Рейтинг IMDb: 7,7

К сожалению, эту ленту, где Брэд Питт исполнил одну из главных ролей, не получила желаемого успеха, ведь доход всего в два раза больше расходов. Для такой работы это довольно маленькая сумма.

В фильме действительно есть много крутых моментов, однако некоторые надежды она оправдала.

"F1: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

10. "Супермен"

Кассовые сборы: 616 784 465 долларов

Рейтинг IMDb: 7,1

История супергероя Кларка Кента снова вернулась на большие экраны. Режиссер ленты заложил в персонажа совсем другие качества и черты характера. К сожалению, на "Супермена" делали большие ставки, однако увидим, сможет ли показать себя в этом году "Суперґьорл".

"Супермен": смотрите онлайн трейлер фильма

