Второй шанс для кино: какие ремейки фильмов превзошли оригинал

Часто у людей есть предвзятое отношение к тому, что ремейк – это не слишком удачная история для кинематографа. Но это ошибочное мнение, ведь в истории кино есть немало хороших примеров, которые доказывают обратное.

24 Канал уже подготовил подборку фильмов-ремейков, которые оказались лучше оригинала.

Лучшие ремейки фильмов

"Дюна" (1984) / "Дюна" (2021)

Оригинальная "Дюна" Линча стала культовой благодаря смелой визуальности и атмосфере странного космофэнтези. Но она не смогла масштабно передать глубину вселенной Герберта: ограниченные спецэффекты, урезанный сюжет и противоречивая подача образов помешали фильму реализовать потенциал истории.

Зато версия 2021 года от Дени Вильнева – это настоящий прорыв. Она точнее к духу книги, грандиозная в постановке и многослойная в драматургии. Невероятная операторская работа, звук, музыка и актеры подняли историю на уровень современного киношедевра. Ремейк не просто обновил "Дюну" – он наконец воплотил тот масштаб, на который заслуживала экранизация.

"Дюна" (2021): смотрите онлайн трейлер фильма

"Звезда родилась" (1937) / "Звезда родилась" (2019)

Версия 1937 года – классика, которая задала основу истории о взлете молодой артистки и падении ее возлюбленного. Однако новейший фильм 2019 года значительно эмоциональнее, современнее и музыкально совершенный.

Игра Леди Гаги и Брэдли Купера делает сюжет живым и искренним. Сильный саундтрек, адаптация под современные реалии шоу-бизнеса и открытие персонажей с новых сторон вывели ремейк на высший уровень, который превзошел все предыдущие версии.

"Звезда родилась" (2019): смотрите онлайн трейлер фильма

"11 друзей Оушена" (1960) / "11 друзей Оушена" (2001)

Оригинал 1960 года был легким криминальным шоу – стильным, но поверхностным.

Ремейк Стивена Содерберга 2001 года сделал все лучше: блестящий каст, юмор, стиль, интрига и драйв. Фильм стал иконой жанра авантюрного кино, задал новые стандарты для грабительских комедий и подарил зрителям современных легенд – Клуни, Питта и Дэймона. Это тот редкий случай, когда ремейк затмил оригинал, который остался без каких-либо шансов на победу.

"11 друзей Оушена" (2001): смотрите онлайн трейлер фильма

"Оно" (1990) / "Оно" (2017)

Фильм 1990 года помнят благодаря Тиму Карри, который блестяще сыграл Пеннивайза. Но остальные элементы – постановка, динамика, актерская игра второстепенных героев – сильно устарели и потеряли силу.

Ремейк 2017 года сделал историю по-настоящему страшной, психологически более глубокой и визуально впечатляющей. Режиссер Энди Мускетти оживил роман Стивена Кинга в темном, стильном и высокоэмоциональном формате, который захватил новое поколение зрителей.

"Оно" (2017): смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангелы Чарли" (2000) / "Ангелы Чарли" (2019)

Версия 2000 года была взрывной, но скорее комедийной пародией на боевики. Легкая, гламурная и немного хаотичная – она имела свой шарм, но не глубину.

Фильм 2019 года сделал упор на современности: сильные героини, технологии, более реалистичные бои и продуманная сюжетная линия. Он стал увереннее, взрослее и лучше адаптированным к сегодняшней аудитории, которая ожидает содержания, а не только стиля.

"Ангелы Чарли" (2019): смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины" (1994) / "Маленькие женщины" (2019)

Лента 1994 года – теплая классика, искренняя и красивая, но достаточно традиционная в подаче.

Ремейк 2019 года, созданный Гретой Гервиг, оживил историю интеллектуально, структурно и эмоционально. Нестандартный монтаж, сильный режиссерский подход, глубокий феминистический подтекст и блестящая актерская команда превратили знакомую историю в современный, многомерный фильм.

"Маленькие женщины" (2019): смотрите онлайн трейлер фильма

И что интересно, это еще не весь список хороших ремейков. Кинематограф развивается, поэтому в будущем можно ожидать не только на новые истории, но и на перезапуск старых.