Попытались повторить успех оригинала: 2 ремейка популярных сериалов, которые можно посмотреть

Довольно часто популярность некоторых сериалов достигают таких пределов, что впоследствии появляются идеи создать ремейки. Однако, не всем зрителям это нравится, ведь для кого-то это выглядит как попытка скопировать то, что уже дебютировало на экранах. Однако другая часть зрителей видит в этом как своеобразное возрождение или "новое дыхание" сериалов.

Кино 24 подготовило 2 кинопроекта, которые стали ремейками популярных лент. О чем они и удалось ли им "перебить" славу оригинальной версии, читайте в материале.

Смотрите также Нокаут от ярких эмоций: 3 лучших фильма о боксерах

"Бумажный дом: Корея"

Как можно догадаться, этот сериал является ремейком испанского проекта "Бумажный дом", который вышел еще в 2017 году. А вот южнокорейская версия ленты дебютировала на экранах в 2022 году. Он получил название Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Бумажный дом: Корея - Объединенная экономическая зона).

Так, этот ремейк популярного испанского сериала сохранит его основную концепцию, включая прозвища главных героев и их роли, однако перенесет события шоу на Корейский полуостров.

Сюжет рассказывает историю о команде грабителей, которая объединяется под руководством харизматичного гениального стратега "Профессора", чтобы совершить амбициозное преступление – напасть на банк. Каждый из участников банды имеет свою роль, которая, казалось бы, должна их привести к выигрышному результату, но удастся ли им "выйти из воды сухими"?

"Бумажный дом: Корея": смотрите онлайн трейлер сериала

Корейскую версию "Бумажного дома" тепло приняли критики. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг по состоянию на 1 июля 2022 года – 83%, а вот зрительская оценка была тогда ниже – 49%. Напомним, что премьера проекта состоялась в том же году 24 июня.

По состоянию на сейчас согласно рейтингу IMDb, оценка корейского ремейка составляет – 5,8 баллов.

"Зачарованные"/"Все женщины ведьмы"

Все прекрасно помнят культовый сериал "Все женщины ведьмы", который транслировался с 1998 по 2006 годы. Его успех в течение 8 сезонов трудно описать словами, ведь история 3 сестер, которые имеют сверхъестественные способности, чрезвычайно понравилась зрителям.

В 2018 году в эфире телеканала The CW показали первую серию ремейка легендарного сериала "Зачарованные". Это событие начали активно обсуждать в соцсетях. Поэтому, пользователи разделились на два лагеря: одни скептически отнеслись к перезапуску ленты, другие же считают ремейк достаточно хорошим. Многие зрители оценили то, что события в новых "Зачарованных" идут в ногу со временем, однако другие же считают решение создателей отказаться от оригинальной истории и создать совершенно новых персонажей-сестер неправильным.

Так, вместо полюбившихся Фиби, Пайпер, Прю и Пейдж, которые сыграли в оригинальном сериале, в новой версии появляются Мэйси, Мэл и Мэгги.

По сюжету, студентки Мел и Мэгги живут вместе со своей мамой, которая является преподавательницей в местном университете. Однажды ночью она умирает, казалось бы, от несчастного случая. Мел считает, что мать убили, но Мэгги не разделяет убеждений сестры. Неожиданно на пороге их дома появляется Мэйси, которая говорит, что она их старшая сестра. После воссоединения у девушек начинают проявляться сверхъестественные способности: Мэйси открывает талант к телекинезу, Мел обнаруживает, что может останавливать время, а Мэгги выясняет, что способна читать мысли.

"Зачарованные": смотрите онлайн трейлер сериала

Если же вы не смотрели оригинальных версий этих сериалов, то можете это исправить. А уже потом начать просмотр ремейков и выбрать своего фаворита.