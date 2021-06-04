Поджоги, взятки, убийства: что показали в украинском трейлере "Воспоминаний" с Хью Джекманом

Что будет, если оглядываться в прошлое, почему люди любят свои секреты, последствия, если исчезнут иллюзии – Warner Bros. Pictures Ukraine на своей ютуб-странице презентовали эффектный официальный украинский трейлер фильма "Воспоминания" с Хью Джекманом. Премьера ленты запланирована на 19 августа 2021 года.

Режиссером фантастической мелодрамы стала Лиза Джой, автор сериала "Мир Дикого Запада". Об этом сообщает пресс-служба фильма Kinomania LLC.

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Сюжет мелодрамы "Воспоминания"

Ник Баннистер (Хью Джекман) – частный исследователь разума. Он живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник "путешествует" по мрачному и соблазнительному миру прошлого и помогает клиентам получить доступ к потерянным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй (Ребекка Фергюссон), и эта встреча меняет его жизнь навсегда. Постепенно мысль о потерянном и найденном превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается отыскать правду об исчезновении Мэй, он раскрывает жестокий заговор. Теперь перед Ником встает единственный вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать тех, кого любит?

"Воспоминания" 2021: смотрите трейлер

Главные роли в ленте "Воспоминания" получили:

Ребекка Фергюссон ("Доктор Сон", "Миссия Невозможна: Фоллаут");

Хью Джекман ("Престиж", "Логан: Росомаха") и другие.



Постер к фильму "Воспоминания" с Хью Джекманом / Фото пресс-служба фильма Kinomania LLC