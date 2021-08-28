Режиссер "Мандалорца" поделился фотографией Марка Хэмилла с малышом Йодой

Один из режиссеров сериала "Мандалорец" Пейтон Рид в своем твиттере поделился фотографией Марка Хэмилла с малышом Грогу. Фото сделано во время съемок финального эпизода второго сезона популярного сериала.

На фотографии Хэмилл в черной мантии поднимает Грогу над собой и пристально смотрит ему в глаза – Грогу отвечает не менее упрямым взглядом.

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В своей заметке Род поблагодарил актера за участие в съемочном процессе.

Опять спасибо, Марк Хэмилл, за незабываемый опыт,

– написал режиссер сериала.

Напомним, что в финале второго сезона "Мандалорца" появился молодой Люк Скайуокер с внешностью Хэмилла. Недавно появились слухи о том, что завершились съемки двух других сериалов по вселенной "Звездных войн":

"Оби-Ван Кеноби";

и "Андор".

Кстати, ранее художник Расселл Волкс на своей странице в твиттере поделился постером, который отсылает к финальному эпизоду второго сезона "Мандалорца". На постере изображены Грогу и Люк Скайуокер, которые вместе удерживают части светового меча с помощью силы.

Что известно о третьем сезоне сериала "Мандалорец"

Съемочный процесс третьего сезона должен продолжиться в сентябре 2021, хотя ранее появлялась информации, что съемки запустили в июле. Ранее третий сезон безумно популярного "Мандалорца" должен был появиться весной 2022 года, однако из-за переноса он выйдет позже.