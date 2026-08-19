Я ваш брат, – Ричард Гир трогательно обратился к украинцам и зачитал культовое стихотворение Издрика

Американский актер и звезда мирового кино Ричард Гир записал видеообращение к украинцам в канун Дня независимости Украины. В рамках культурно-просветительского проекта Ukraine Wow голливудский артист выразил непоколебимую солидарность с народом Украины.

Знаменитость прочитал проникновенный перевод стихотворения известного украинского поэта и писателя Юрия Издрика. Видеообращение опубликовала общественная организация Ukraine Wow в своем инстаграме.

Ричард Гир поздравил украинцев с Днем Независимости

Актер обратился к украинцам из Нью-Йорка и передал самые теплые пожелания нашему несокрушимому народу. Звезда фильмов "Красотка" и "Хатико" подчеркнул свою искреннюю поддержку каждого украинца.

Всем жителям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат,

– отметил Ричард Гир.

После этого знаменитость начал декламировать стихотворение "Другой" Юрия Издрика на английском языке. Эти стихотворные строки посвящены человеческой сущности, потребности делить боль и обретать веру благодаря поддержке ближнего.

Ричард Гир читает стихотворение Юрия Издрика: смотрите видео онлайн

С самого начала полномасштабного вторжения актер привлекает внимание мирового сообщества к событиям в Украине. В частности, Хир продал на аукционе свой раритетный кабриолет Jaguar, а вырученные средства направил на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам. Также Ричард регулярно поддерживает сбор средств международного фонда CARE и использует публичные площадки, чтобы призвать мир к непоколебимой солидарности с украинским народом.

Многие голливудские актеры и известные артисты отправляются в дальний путь, чтобы воочию увидеть последствия войны и лично пообщаться с украинцами. Более того, некоторые из мировых звезд приезжают в Украину уже не в первый раз.