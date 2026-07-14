Ричард Гир резко раскритиковал пропаганду Кремля

Напомним, что актер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Голливудский актер в интервью LTV Ziņu dienests высказал все, что думает о Путине и российской пропаганде. Актер убежден, что россияне отрицают существование Украины, ее культуры и многовековую историю именно для того, чтобы оправдать свою агрессию и войну.

Чтобы иметь хоть какую-то легитимность, вы должны переписать историю. Путин явно это делает, говоря: "Никогда не существовала Украина, никогда не существовал украинский язык, никогда не существовала украинская культура". Ну, это неправда, – подчеркнул актер.



Ричард Гир осудил Кремль / Фото Getty Images



Актер напомнил, что такие методы используются в мире не впервые. В качестве примера он привел политику Китая в отношении Тибета, когда там тоже отрицают историю и все культурное наследие этого региона.

Звезда фильма "Красавица" не впервые поддерживает Украину. Ранее, на саммите первых леди и джентльменов, он назвал противостояние Украины и России "войной со злом" и призвал мир не прекращать поддерживать украинцев.

