Риз Уизерспун попала в скандал: почему актрису обвиняют в равнодушии и при чем здесь Россия
Книжный клуб американской актрисы Риз Уизерспун выбрал для декабрьских чтений книгу, автор которой восхищается Россией. Украинцы раскритиковали звезду за популяризацию культуры страны-агрессора.
Книжный клуб Риз Уизерспун насчитывает около 3 миллионов поклонников в инстаграме. На странице назвали книгу, которую будут читать в декабре – это City Of Night Birds ("Город ночных птиц") американской писательницы южнокорейского происхождения Юхеа Ким, пишет 24 Канал.
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Книга рассказывает о российской приме-балерине, которая возвращается в Санкт-Петербург после аварии и оказывается перед выбором из-за потери карьеры.
Писательница Юхеа Ким не скрывает свою привязанность к России. За свой роман она получила российскую литературную премию "Ясная поляна" и поехала в страну-агрессора прямо во время полномасштабного вторжения. Автор не только похвасталась наградой, но и назвала день, который она провела в имении Толстых, "одним из самых счастливых" в жизни.
Впрочем, все это не стало препятствием для книжного клуба Риз Уизерспун. Актриса в своих соцсетях показала, как слушает аудиоверсию книги и украшает печенье.
"Эта история заставила меня задуматься о том, как мы преодолеваем неудачи и переосмыслить то, что действительно важно", – написала Уизерспун.
Украинцы возмущены выбором книги
Выбор книги, популяризирующей культуру страны-агрессора, и комментарии актрисы изрядно возмутили и разочаровали украинцев. В комментариях напоминают, что такое на самом деле "русская культура" и предлагают другую тему для обсуждения – угрозы российского диктатора ударить по Украине баллистической ракетой.
- "Моего шурина убили россияне прямо на Рождество в прошлом году, потому что он хотел, чтобы его семья была жива и в безопасности. И тот факт, что вы рекламируете эту книгу, означает, что вы толерантно относитесь к терроризму и насилию в любой форме";
- "Позор. Прославление русской культуры. Абсолютное безразличие к тому, что происходит в мире";
- "Какое разочарование... Никогда бы не ожидала такого от такой талантливой актрисы и уважаемой женщины. Как можно было придумать продвигать российскую книгу и автора на свою огромную аудиторию? Особенно сейчас, когда россияне разрушают города и уносят тысячи невинных жизней";
- "Ох, хочу украшать печенье и слушать книжки, но немного сложно это делать в бомбоубежище и во время блэкаутов из-за России, которую прославляют в книге, которую вы выбрали";
- "Уважаемые американцы, пожалуйста, поймите, что после русской культуры и русского балета идут танки и ракеты";
- "Почему бы вам с книжным клубом не приехать в Украину и не прочитать эту "книгу" в каком-нибудь укрытии, прячась от российских ракет? Это придаст русской эстетики, которую вы так стремитесь исследовать".