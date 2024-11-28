Риз Уизерспун попала в скандал: почему актрису обвиняют в равнодушии и при чем здесь Россия

Книжный клуб американской актрисы Риз Уизерспун выбрал для декабрьских чтений книгу, автор которой восхищается Россией. Украинцы раскритиковали звезду за популяризацию культуры страны-агрессора.

Книжный клуб Риз Уизерспун насчитывает около 3 миллионов поклонников в инстаграме. На странице назвали книгу, которую будут читать в декабре – это City Of Night Birds ("Город ночных птиц") американской писательницы южнокорейского происхождения Юхеа Ким, пишет 24 Канал.

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Книга рассказывает о российской приме-балерине, которая возвращается в Санкт-Петербург после аварии и оказывается перед выбором из-за потери карьеры.

Писательница Юхеа Ким не скрывает свою привязанность к России. За свой роман она получила российскую литературную премию "Ясная поляна" и поехала в страну-агрессора прямо во время полномасштабного вторжения. Автор не только похвасталась наградой, но и назвала день, который она провела в имении Толстых, "одним из самых счастливых" в жизни.

Впрочем, все это не стало препятствием для книжного клуба Риз Уизерспун. Актриса в своих соцсетях показала, как слушает аудиоверсию книги и украшает печенье.

"Эта история заставила меня задуматься о том, как мы преодолеваем неудачи и переосмыслить то, что действительно важно", – написала Уизерспун.

Украинцы возмущены выбором книги

Выбор книги, популяризирующей культуру страны-агрессора, и комментарии актрисы изрядно возмутили и разочаровали украинцев. В комментариях напоминают, что такое на самом деле "русская культура" и предлагают другую тему для обсуждения – угрозы российского диктатора ударить по Украине баллистической ракетой.