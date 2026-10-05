Как сообщает 24 Канал, его актерский дебют состоялся в 1970 году, когда Роберту было всего 5 лет, и он снялся в фильме "Отряд", который снял его отец – режиссер Роберт Дауни-старший.

Будущая звезда Marvel – еще совсем ребенок

На кадрах из фильма маленький Роберт просто идет рядом со взрослыми, внимательно слушает и наблюдает за тем, что происходит вокруг. Никакой супергеройской брони, миллиардов и саркастических реплик – только пятилетний мальчик на съемочной площадке.

И именно поэтому эти кадры сейчас выглядят по-особенному. Когда знаешь, кем он станет через десятилетие, даже обычное детское появление в кадре воспринимается совсем иначе.

От первой роли до Тони Старка

Тогда Голливуд еще не знал его имени, Marvel не строил киновселенную, а об "Железном человеке" в исполнении Дауни-младшего никто даже и мечтать не мог.

Спустя годы он станет одним из самых узнаваемых актеров своего поколения, а Тони Старк – ролью, которая фактически определит целую эпоху супергеройского кино.

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Контраст почти идеальный: маленький мальчик в фильме своего отца в 1970 году – и вот тот самый мужчина, который десятилетие спустя скажет: "I am Iron Man".

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