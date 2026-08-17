По этому случаю 24 Канал предлагает вспомнить культовые фильмы с участием Роберта Де Ниро, которые держат в напряжении от первой до последней минуты.

"Таксист" (1976)

Ветеран войны Трэвис Бикл страдает бессонницей, поэтому устраивается ночным таксистом в Нью-Йорке. Каждую ночь он наблюдает за уличным криминалом и все глубже погружается в собственное одиночество. После случайного знакомства с несовершеннолетней проституткой Айрис мужчина решает самостоятельно навести порядок на улицах. Трэвис покупает оружие, чтобы силой освободить девушку и жестоко расправиться со злом.

"Таксист": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Бешеный бык" (1980)

Биографическая драма рассказывает историю боксера Джейка Ламотти, чья ярость и несгибаемый характер помогают ему стать чемпионом мира. Однако за пределами ринга неконтролируемая ревность и вспышки гнева превращают его жизнь в сплошной кошмар. Джейк безосновательно подозревает жену в изменах и жестоко избивает собственного брата, который всегда его поддерживал. В конце концов он обретает спортивную славу, но теряет семью и остается совершенно одиноким.

"Бешеный бык": смотрите трейлер фильма онлайн

"Славные парни" (1990)

Молодой парень Генри Хилл с детства мечтает стать гангстером и попадает под крыло опытного грабителя Джимми Конвея. Вместе с напарниками они годами занимаются аферами, грабят самолеты и купаются в легких деньгах. Однако вместе с легкими деньгами приходят паранойя и наркотическая зависимость, поэтому вчерашние друзья начинают безжалостно ликвидировать соратников. Когда полиция выходит на след группировки, Генри приходится выбирать между преданностью криминальной семье и собственным спасением.

"Славные парни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Схватка" (1995)

Опытный вор Нил Макколи вместе с командой планирует дерзкое ограбление банка, прежде чем навсегда завязать с криминалом. Ему противостоит проницательный детектив Винсент Ханна, который живет своей работой и неустанно наступает банде на пятки. Встретившись за чашкой кофе, они открыто признают силу друг друга, но не собираются отступать.

"Схватка": смотрите трейлер фильма онлайн

Кстати, это не единственный звездный праздник августа, что ровно неделю назад свой день рождения отметил еще один харизматичный любимец миллионов – Антонио Бандерас. Если вы ищете, что посмотреть вечером, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой его лучших киноработ.