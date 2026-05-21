Смешная и по-настоящему жизненная: в Украине выйдет комедия, которая точно придется по душе зрителям

Евгений Таллер и студия "КИЕВФИЛЬМ" закончили съемки жизненной комедии "Родственники". В фильме зрителей ждет невероятный актерский состав и много смеха.

Ведь это будет история о семейных перипетиях, и борьбе за наследство. В материале 24 Канала рассказываем больше о съемках, актеров и дате премьеры.

Когда премьера и кто сыграл роли в фильме "Родственники"?

В широкий украинский прокат полнометражная жизненная комедия "Родственники" выйдет 17 сентября 2026 года. Творческая команда уже завершила съемки и собрала на одной площадке настоящее созвездие украинских актеров.

Главные роли в фильме исполняют: Галина Корнеева, Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзарь, Александр Ярема, Анастасия Иванюк, Антонина Хижняк, Любомир Валивоц, Елена Узлюк, Владимир Кравчук, Валерий Астахов.

Кроме основного каста, зрителей ждут неожиданные камео известных личностей, такие как роль Алеши, которого будет играть Дмитрий Волканов.



История о борьбе за наследство: о чем сюжет фильма "Родственники"?

Когда на кону дом под Киевом, родственные связи отходят на второй план. Для прагматичной Марии поездка на юбилей к бабушке – это не о праздничном столе, а о стратегическом шаге, ведь именно на нее старушка собирается переписать недвижимость.

Однако у наследственной игры появляется еще один игрок – дядя Григорий. Его принципиальная цель: любой ценой выбить племянницу с дистанции и оставить дом себе. Юбилей превращается в настоящее поле боя, со старыми образами и хитрыми манипуляциями.

Кто в конце концов попадет в завещание, а кто останется ни с чем – зрители увидят в ожесточенной комедийной битве уже этой осенью.

Кто работал над фильмом?

Автором идеи и продюсером проекта выступил Евгений Таллер. По его словам, сценарий базируется на реальных наблюдениях, которые будут близки каждому украинцу.

Это будет очень жизненная комедия, ведь многие истории, ставшие основой фильма, мы брали из собственной жизни. Я сам вырос в небольшом городке на Николаевщине, поэтому все бытовые детали и особенности отношений между родственниками, которые запечатлелись в моей памяти, зритель увидит на экране,

– делится Евгений Таллер.



Над созданием фильма работают: сценарист Алексей Приходько, режиссер-постановщик Андрей Черешня и оператор-постановщик Анатолий Сахно. Вместе они создают кино, которое через смех позволяет взглянуть на сложные семейные конфликты под другим углом.