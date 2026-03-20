После безумного успеха "Ну мам": в Украине состоится премьера еще одной семейной комедии
- Премьера украинской семейной комедии "Родственники" состоится 17 сентября 2026 года, а над фильмом работает студия "Киевфильм".
- Сюжет рассказывает о борьбе за наследство, где Мария пытается наладить отношения с бабушкой, чтобы получить ее дом, но сталкивается с противодействием дяди Григория.
Уже осенью украинцев ждет премьера нового полнометражного фильма семейной комедии "Родственники". О предстоящем релизе сообщил продюсер и автор идеи Евгений Таллер.
Что известно о новой украинской семейной комедии "Родственники"?
В соцсети Threads Евгений Талер отметил, что студия "Киевфильм" сейчас работает над фильмом "Родственники". Он выступает продюсером и автором идеи проекта.
Над лентой также работают сценарист Алексей Приходько и оператор-постановщик Анатолий Сахно.
Премьера фильма состоится 17 сентября 2026 года.
Главные роли в фильме "Родственники" исполняют Галина Корнеева, Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзарь, Александр Ярема, Анастасия Иванюк, Антонина Хижняк, Любомир Валивоц и другие известные актеры. Кроме того, в ленте будет несколько ярких камео, которые пока не разглашают.
Евгений Таллер о фильме "Родственники" / Скриншот с Threads
Что известно о сюжете фильма?
По имеющейся информации, это будет жизненная и близкая многим история о борьбе за наследство. В центре сюжета – Мария, которая впервые за несколько лет приезжает на день рождения бабушки. Однако ее появление не случайно: именно на внучку юбилярша планирует переписать свой дом. Поэтому Мария решает вовремя наладить отношения с бабушкой.
Впрочем, все осложняется, когда ее намерения разоблачает дядя Григорий. Он готов сделать все, чтобы не отдать дом племяннице. Это противостояние между родственниками порождает множество комедийных ситуаций, в которых многие украинцы узнают себя.