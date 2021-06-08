Настоящая энергия рок-н-ролла: вышел украинский трейлер семейной анимации "Рок Дог 2"

Kinomania Film Distribution опубликовала официальный украинский трейлер семейной анимации "Рок Дог 2". Премьера ленты состоится 5 августа 2021 года.
Режиссером картины стал Марк Балдо, а композиторами выступили Мэттью Джеррард и Ричард Эванс. Об этом сообщила пресс-служба мультфильма Kinomania LLC.
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Сюжет мультфильма "Рок Дог 2"
Через год после событий первой части анимации "Рок Дог" Боди и его группа не только стали знаменитостями своего города, но и нашли преданных поклонников. Однако, когда группа получает уникальное предложение гастролировать с поп-хитом, Боди и его друзья начинают понимать, что слава имеет свою цену. А еще то, что только оставаясь верным себе, ты сможешь раскрыть истинную силу рок-н-ролла.
"Рок Дог 2" 2021: украинский трейлер
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Актеры анимации "Рок Дог 2"
- Джейсон Симпсон ("Полный расколбас", "Семья Уиллоуби")
- Кэтлин Барр (мультсериал "Эд, Эдд и Эдди", франшиза "Барби")
- Брайан Драммонд ("Стражи месяца")
- Эндрю Фрэнсис;
- Эшли Болл и другие.