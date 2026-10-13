Культовый "Рокки" снимали за смешные для Голливуда деньги, а самого Сталлоне сначала категорически не хотели видеть в главной роли. Съемочной группе приходилось придумывать хитрости, чтобы сэкономить на массовке, а некоторые легендарные сцены появились благодаря обычным ошибкам. Об истории создания фильма рассказывает 24 Канал.

"Рокки"

Год: 1976

Жанр: спортивная драма

IMDb: 8,1

Режиссер: Джон Эвилдсен

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Карл Везерс, Берт Янг, Берджесс Мередит.

О чем фильм "Рокки"



Фильм "Рокки" / Фото IMDb



Фильм рассказывает о Рокки Бальбоа – малоизвестном боксере из Филадельфии, который зарабатывает на жизнь случайными поединками и работой у ростовщика.

Однажды мужчина неожиданно получает шанс выйти на ринг против чемпиона мира Аполло Крида. И хотя в его победу не верит почти никто, Рокки решает доказать, что он чего-то стоит. Параллельно герой влюбляется в застенчивую Эдриан, которая становится его главной опорой.

Как создавали "Рокки": Сталлоне отказался от огромных денег

Идея фильма родилась после того, как Сталлоне увидел боксерский поединок Мухаммеда Али и Чака Вепнера в 1975 году. Малоизвестный широкой публике Вепнер продержался против чемпиона почти все 15 раундов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эта история настолько поразила актера, что первый вариант сценария "Рокки" он написал всего за три с половиной дня.

Продюсеры заинтересовались историей, однако хотели пригласить на главную роль более известного актера. Среди кандидатов рассматривали Берта Рейнольдса, Райана О’Нила и Роберта Редфорда.

Сталлоне предлагали значительные суммы за сценарий, но он поставил условие: Рокки сыграет только он. В конце концов студия согласилась, хотя и существенно ограничила бюджет.

Интересные факты о съемках "Рокки"



Фильм "Рокки" / Фото IMDB

Сталлоне продал собственную собаку, чтобы выжить. Из-за финансовых трудностей актер был вынужден продать любимого бульмастифа Баткаса за 40 долларов. Когда дела наладились, он выкупил животное обратно. По словам Сталлоне, новый владелец потребовал целых 15 тысяч долларов. Впоследствии Баткас появился вместе с хозяином в "Рокки" и его продолжении.

Знаменитую сцену на катке сняли из-за нехватки денег. Изначально создатели планировали показать свидание Рокки и Эдриан среди других посетителей. Однако бюджет не позволял нанять массовку, поэтому герои остались практически одни на льду. В результате одна из самых романтичных сцен фильма появилась благодаря обычной экономии.

На финальном боксерском поединке было всего 50 статистов. Хотя на экране арена кажется переполненной, съемочная группа просто перемещала людей между кадрами. А для создания иллюзии огромной толпы использовали даже картонные силуэты.

Ошибка художника попала в финальную версию фильма. На афише перед боем Рокки изображен в красных шортах, хотя на самом деле должен был выступать в белых. Переделывать плакат было дорого, поэтому сценаристы просто добавили сцену, в которой боксер сам обращает внимание на ошибку.

Легендарный бег по лестнице снимали с помощью новой технологии. Для сцены, где Рокки поднимается по лестнице Филадельфийского музея искусств, использовали систему стабилизации камеры Steadicam. Именно она позволила оператору двигаться за актером и создать знаменитые плавные кадры.

"Рокки" сняли примерно за 28 дней с бюджетом около миллиона долларов. Однако после премьеры фильм стал настоящим кассовым хитом и превратил малоизвестного Сталлоне в суперзвезду.

Ранее мы рассказывали о том, как снимали фильм "Титаник".