Известный украинский актер объяснил, почему пошел на ВВК во второй раз: "Пришла повестка по месту работы"

Роман Луцкий – выдающийся украинский актер, заслуживший признание своей талантливой игрой на сцене и экране. Его кинокарьера включает яркие роли в таких фильмах, как "Параджанов", "Сторожевая застава", "Секс и ничего личного".

Сегодня каждый гражданин, включая известных деятелей культуры, может быть привлечен к защите своей страны. Таким образом, Роман объяснил, как произошло, что он пошел на ВЛК во второй раз.

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Роман Луцкий объяснил, почему пошел на ВЛК во второй раз

По словам актера, произошла ошибка. Хотя Роман недавно прошел комиссию, ему пришла повестка по месту работы.

Оказывается, снова на ВЛК! Уже на месте выяснил, что случилась ошибка, видимо, не согласовали между кабинетами или не успели дописать, а распоряжение уже было,

– сказал актер.

Роман Луцкий объяснил, что во время визита в военкомат ситуация решилась достаточно быстро и без осложнений. Актер сказал работникам комиссариата, что случилось недоразумение, поскольку он уже прошел необходимый медицинский осмотр примерно полторы недели назад. Таким образом, Романа отпустили без повторного осмотра.