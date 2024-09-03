Для дождливых киновечеров: 5 романтических фильмов, которые обязательно надо посмотреть этой осенью

Осень – отличное время, чтобы смотреть романтические фильмы. Часто именно их хочется включить, когда за окном дождь и пасмурная погода. Такие ленты заставляют и плакать, и смеяться одновременно – чувствуется невероятный водоворот эмоций во время просмотра.

Редакция Кино 24 с нетерпением ждала осень, чтобы поделиться с вами подборкой романтических фильмов. В сегодняшнем материале вы найдете несколько рекомендаций с описаниями сюжетов и трейлерами.

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"Мое прекрасное несчастье" (2023)

В фильме рассказывается о девушке Эбби, которая только поступила в университет и уже столкнулась с целой кучей проблем. Несмотря на то, что она должна влиться в образовательный процесс, еще и хочет избавиться от прошлого. Главная героиня, кроме того, общается с парнем Трэвисом, который вдруг предлагает Эбби составить интересную романтическую сделку.

"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мысль о тебе" (2024)

Главная героиня фильма – 40-летняя женщина Сорен, которая сама воспитывает ребенка и занимает руководящую должность в картинной галерее. Как-то ее бывший муж сказал, что возьмет их дочь на музыкальный фестиваль, но не сдержал обещания. Так, на событие с девочкой едет Сорен. Там женщина знакомится с молодым музыкантом. Вокалисту популярного бой-бэнда всего 24 года. Поэтому свои романтические отношения влюбленным приходится скрывать.

"Мысль о тебе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люблю тебя ненавидеть" (2023)

По сюжету фильма, Би должна найти ключ от туалета одного из кафе. Так, она внезапного знакомится с его работником, который помогает это сделать. Встреча оказалась довольно удачной, поскольку мужчина и девушка проводят весь день вместе. После этого Бен заснул в Би. Впоследствии герой очень расстраивает девушку. Они перестают общаться в течение шести месяцев, однако как-то случайно встречаются.

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"Люблю тебя ненавидеть": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бойфренд из будущего" (2013)

Когда парню Тиму исполнился 21 год, он узнал, что может путешествовать во времени. После праздника Нового года об этом ему сообщает отец. Последний к тому же замечает, что такую сверхспособность имели все мужчины в их семье. Так, Тим может изменить свою жизнь, однако неожиданно попадает во временную петлю, из которой должен выбраться.

"Бойфренд из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

"К тебе или ко мне?" (2023)

В фильме рассказывается о Питере и Дебби, которые как-то решают переспать. С тех пор прошло 20 лет, однако главные герои остались лучшими друзьями. Теперь Дебби сама воспитывает сына, а Питер имеет успешную карьеру консультанта и проживает в Нью-Йорке. Как-то девушка планировала поехать туда на курсы бухгалтеров, но не на кого было оставить сына. Помочь лучшей подруге решает Питер. Мужчина предлагает побыть с маленьким Джеком, чтобы Дебби смогла улететь в Нью-Йорк. Этот случай полностью меняет их жизнь.

"К тебе или ко мне?": смотрите онлайн трейлер фильма

Наслаждайтесь первыми днями осени за просмотром романтических фильмов. Зовите любимых и смотрите вместе!