3 лучших фильма о дружбе, которая переросла в страстную любовь

Дружба – это одна из самых ценных и чистых форм отношений между людьми. Но иногда бывает так, что дружба постепенно перерастает в нечто большее, превращаясь в настоящую, страстную любовь.

Кинематограф предлагает нам немало историй, где герои находят друг в друге не только друга, но и настоящую любовь. Кино 24 расскажет о мелодрамах и романтических комедиях, которые рассказывают о пути от дружбы к романтическим отношениям.

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"Влюбись в меня, если решишься" (2003)

Французская романтическая драма режиссера Яна Самюэля рассказывает о двух друзьях детства, Софи и Жульене. Они играют в игру "осмелься", где бросают друг другу вызовы. Игра продолжается и во взрослой жизни, становясь все более опасной и сложной, пока наконец не влияет на их чувства друг к другу. Эта история демонстрирует, как трудно бывает распознать настоящую любовь, когда она скрыта за маской.

"Влюбись в меня, если осмелишься": смотрите трейлер онлайн

"Один день" (2011)

Романтическая драма основана на одноименном романе Дэвида Николса. Фильм рассказывает о жизни Эммы и Декстера, которые проводят вместе только один день – 15 июля, ежегодно в течение многих лет. Они начинают как друзья, но их отношения меняются и развиваются с годами, демонстрируя сложность человеческих чувств и жизненных обстоятельств.

"Один день": смотрите трейлер онлайн

"С любовью, Рози" (2014)

Лучшие друзья Рози и Алекс мечтают поступить в университет и переехать. Однако Рози беременеет, поэтому их планы рушатся. Но несмотря на это, пути друзей постоянно пересекаются. Фильм исследует тему настоящей дружбы и любви, которые выдерживают испытания временем и судьбой.

"С любовью, Рози": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты идеально подойдут для романтического вечера и просмотра вместе с любимым человеком.