4 романтические комедии от Netflix, которые хочется пересматривать снова и снова

Сейчас Netflix является одной из самых популярных платформ, где можно смотреть фильмы и сериалы разных жанров. Но особенно здесь выделяется жанр романтической комедии – интересные и трогательные истории любви.

Платформа Netflix выпустила уже немало ромкомов, но некоторые из них отличаются от других своей атмосферой и популярностью. Кино 24 расскажет о тех романтических комедиях, которые хочется пересматривать снова и снова.

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"Всегда будь моим "наверное""

Саша и Маркус – друзья с первого класса. После первого интима их отношения сошли на нет. Однако главные герои снова встретились спустя много лет. Фильм рассказывает, смогут ли они воспользоваться вторым шансом и построить отношения. Здесь освещается азиатско-американская культура, тема дружбы и любви.

"Всегда будь моим "наверное"": смотрите трейлер онлайн

"Подстава"

Несмотря на популярность фильма "Люблю тебя ненавидеть", лучшим ромкомом с участием Глена Пауэлла является лента "Подстава". Мелодрама рассказывает об ассистентах, которые решили влюбить своих боссов. На этом пути они влюбляются друг в друга.

"Подстава": смотрите трейлер онлайн

"Всем парням, которых я любила раньше"

Эта франшиза Netflix, основана на одноименных романах, является одной из лучших в своем жанре. В центре сюжета - романтическое путешествие Лары Джин Кови, которая пишет письма парням, к которым испытывает сильные чувства. Но эти письма остаются в ящиках. Вдруг кто-то отправляет все эти послания адресатам. Эта трогательная история показывает трудности подростков во время взросления и развитие личности.

"Всем ребятам, которых я любила раньше": смотрите трейлер онлайн

"Любовь с первого взгляда"

Фильм рассказывает о 20-летней девушке, которая опаздывает на свой рейс в аэропорту имени Кеннеди. В результате она случайно встречает молодого британца, который может стать ее настоящей любовью. В ленте есть не только привычные романтические и комедийные сцены, но и размышления о более эмоциональных темах – горе и потерю.

"Любовь с первого взгляда": смотрите трейлер онлайн

Эти милые истории любви подойдут для просмотра независимо от вашего настроения.