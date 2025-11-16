4 блестящие романтические комедии, о которых вы могли забыть

Не всем фильмам, которые стоят внимания, удается получить популярность. Многие ленты, в том числе и романтические комедии, остались незаметными или потерялись среди сотен других ромкомов. Однако некоторые из них действительно являются настоящими сокровищами.

Если вы хотели бы провести беззаботный вечер дома, рекомендуем обратить внимание на эту подборку 24 Канала. Здесь – список недооцененных и забытых романтических комедий, которые заслуживают по крайней мере на один просмотр.

"Первый раз"

Рейтинг IMDb: 6,8

Застенчивый выпускник Дэйв переживает невзаимную любовь, потому что объект его симпатии Обри встречается с горделивым Рони. Но после одной вечеринки Дейву и Обри удается стать друзьями. А со временем их отношения перерастают в нечто более серьезное: то, что у каждого бывает впервые.

"Подстава"

Рейтинг IMDb: 6,5

В центре сюжета – двое перегруженных работой ассистентов. Чтобы избавиться от своих руководителей и длительной работы, Чарли и Харпер решают сотрудничать. Они придумывают коварный план, который должен заставить их боссов встречаться.

"Всегда будь моим "пожалуй"

Рейтинг IMDb: 6,7

Саша и Маркус с первого класса были друзьями и все время были вместе. Впоследствии это переросло в отношения и у пары произошел первый интим. Но после этого в их отношениях возникло неудобство, поэтому они решили разойтись. Но судьба снова свела их вместе.

"Поспешишь – людей насмешишь"

Рейтинг IMDb: 6,1

Алекс Уитман встречает в Лас-Вегасе девушку Изабель. Их мгновенное увлечение друг другом превращается в бурную ночь. Алекс продолжает жить спонтанной жизнью, пока не узнает, что Изабель забеременела. Очень спонтанно мужчина решает сделать ей предложение. Но пара лишь впоследствии понимает, что брак – это больше, чем просто формальность.

