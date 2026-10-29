Как устроить романтические выходные дома: романтические комедии, которые создают нужную атмосферу
Иногда для идеального свидания не нужны ни ресторан, ни новое платье, ни билеты куда-то. Плед, что-нибудь вкусненькое, отключенные уведомления и хорошая романтическая комедия – и половина дела уже сделана.
24 Канал собрал фильмы, с помощью которых домашние выходные можно легко превратить в небольшой романтический отпуск.
Какие романтические комедии создадут уют у вас дома?
Начать любовный марафон мы советуем со свежей романтической комедии "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Это экранизация романа Эмили Генри, вышедшего в 2026 году и рассказывающего о Поппи и Алексе – полных противоположностях, которые много лет оставались лучшими друзьями и каждое лето вместе отправлялись в путешествие. Но однажды их дружба начинает выглядеть подозрительно похожей на любовь.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотреть трейлер онлайн
Если хочется посмотреть историю о случайности, которая переворачивает всю жизнь, стоит обратить внимание на фильм "В поисках Эмили".
В новой романтической комедии 2026 года влюбленный музыкант получает неверный номер телефона девушки своей мечты и просит амбициозную студентку помочь ему ее найти. Поиски быстро превращаются в хаос с финалом, о котором ты уже догадываешься.
"В поисках Эмили": смотрите трейлер онлайн
Еще одна премьера для романтического вечера – "Лишь одна ночь" от режиссера "Люблю тебя, ненавижу" Уилла Глака. Моника Барбаро и Каллум Тернер играют двух одиноких незнакомцев, которые встречаются в Нью-Йорке в одну очень странную ночь. Здесь есть искра с первой встречи, масса препятствий и тот самый дух старых добрых романтических комедий.
"Всего одна ночь": смотрите трейлер онлайн
Какие романтические фильмы на вечер вдвоем стоит посмотреть?
- "Люди, которых мы встречаем в отпуске" (People We Meet on Vacation) – 2026
- "В поисках Эмили" (Finding Emily) – 2026
- "Всего одна ночь" (One Night Only) – 2026
- "Дольче вилла" (La Dolce Villa) – 2025
- "Апгрейд" (Upgraded) – 2024
- "Подстава" (Set It Up) – 2018
- "К тебе или ко мне?" (Your Place or Mine) – 2023
- "Таймлесс 2: Сапфировая книга" (Sapphire Blue) – 2014
- "Босиком" (Barefoot) – 2014
- "Страсти Дон Жуана" (Don Jon) – 2013
- "История Золушки: Однажды в песне" (A Cinderella Story: Once Upon a Song) – 2011
- "Почему он?" (Why Him?) – 2016
- "Бродяги" (Tramps) – 2017
- "Любовники" (The Affair) – 2014