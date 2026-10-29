Как устроить романтические выходные дома: романтические комедии, которые создают нужную атмосферу

Иногда для идеального свидания не нужны ни ресторан, ни новое платье, ни билеты куда-то. Плед, что-нибудь вкусненькое, отключенные уведомления и хорошая романтическая комедия – и половина дела уже сделана.

24 Канал собрал фильмы, с помощью которых домашние выходные можно легко превратить в небольшой романтический отпуск.

Какие романтические комедии создадут уют у вас дома?

Начать любовный марафон мы советуем со свежей романтической комедии "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Это экранизация романа Эмили Генри, вышедшего в 2026 году и рассказывающего о Поппи и Алексе – полных противоположностях, которые много лет оставались лучшими друзьями и каждое лето вместе отправлялись в путешествие. Но однажды их дружба начинает выглядеть подозрительно похожей на любовь.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотреть трейлер онлайн

Если хочется посмотреть историю о случайности, которая переворачивает всю жизнь, стоит обратить внимание на фильм "В поисках Эмили".

В новой романтической комедии 2026 года влюбленный музыкант получает неверный номер телефона девушки своей мечты и просит амбициозную студентку помочь ему ее найти. Поиски быстро превращаются в хаос с финалом, о котором ты уже догадываешься.

"В поисках Эмили": смотрите трейлер онлайн

Еще одна премьера для романтического вечера – "Лишь одна ночь" от режиссера "Люблю тебя, ненавижу" Уилла Глака. Моника Барбаро и Каллум Тернер играют двух одиноких незнакомцев, которые встречаются в Нью-Йорке в одну очень странную ночь. Здесь есть искра с первой встречи, масса препятствий и тот самый дух старых добрых романтических комедий.

"Всего одна ночь": смотрите трейлер онлайн

Какие романтические фильмы на вечер вдвоем стоит посмотреть?