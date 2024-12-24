Что смотреть на праздники: 3 романтические комедии с рождественским настроением

Поклонники романтических комедий могут найти для себя отличные фильмы не только на День святого Валентина, но и на Рождество. Многие из лучших рождественских классических лент являются романтическими комедиями.

В период, когда вокруг витает рождественский дух и магия, романтические комедии являются отличным выбором для просмотра. 24 Канал собрал одни из лучших фильмов в этом жанре, что подарят праздничное настроение.

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"Реальная любовь"

События фильма разворачиваются за несколько недель до Рождества и содержат десять различных истории с героями, которые связывают между собой. В ленте, где снялись знаменитые и талантливые актеры, исследуют различные аспекты любви.

"Реальная любовь": смотрите трейлер онлайн

Фильм вышел в 2003 году и стал очень популярным на тот момент. Однако лента стала чем-то большим, чем просто ромкомом – теперь ее обожают пересматривать ежегодно в течение праздничного периода.

"Вам письмо"

Фильм 1998 года рассказывает о Кэтлин и Джо – двух людей, которые поддерживают отношения в интернете и мало что знают друг о друге. Их отношениям кое-что угрожает: в реальной жизни Джо и Кэтлин являются бизнес-конкурентами и даже врагами.

"Вам письмо": смотрите трейлер онлайн

Вдохновленный классикой, этот фильм порадовал поклонников Тома Хэнкса и Мег Райан. Химия главных актеров была непревзойденной.

"Пока ты спал"

Одинокая и застенчивая Люси спасает красавчика Питера от попадания под поезд. Мужчину без сознания госпитализируют, а она ежедневно навещает его в больнице. Семья считает Люси невестой Питера, а девушка не спешит этому отрицать. Пока жених спит, она понимает, что сказка не сможет длиться долго.

"Пока ты спал": смотрите трейлер онлайн

Сандра Буллок преуспевает в своей роли, показывая эмоциональную глубину и душевность своей персонажки. За это ее номинировали на "Золотой глобус".