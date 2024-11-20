Романтические комедии с праздничной атмосферой – это отличный выбор получить хорошие эмоции в рождественский период. 24 Канал подобрал такие ленты, что согреют душу и сердце в холодные зимние вечера.

К слову 5 шикарных триллеров 2024 года, которые надо успеть посмотреть до конца осени

"Пока ты спал" (1995)

Застенчивая девушка Люси случайно спасает жизнь мужчины своей мечты. Однако парень попадает в кому, где Люси навещает своего "возлюбленного". Семья мужчины вдруг принимает Люси за его невесту, а она решает не разочаровывать людей, которые ей так нравятся. Вскоре девушке придется выбрать между сказкой и реальной любовью.

"Пока ты спал": смотрите трейлер онлайн

"Реальная любовь" (2003)

Фильм состоит из 9 различных историй, развивающихся параллельно. События происходят за 5 недель до Рождества, а кульминация – на Сочельник, когда все персонажи странным образом встречаются. А начинается все с голоса Хью Гранта, который рассказывает зрителю, что ежегодно, когда он скучает, то идет в аэропорт Хитроу. Когда он видит, как люди встречают друг друга, понимает – любовь есть везде.

"Реальная любовь": смотрите трейлер онлайн

"Пара на праздники" (2020)

Джексон и Слоан устали от того, как им постоянно пытаются найти пару. Поэтому когда жизнь сводит их судьбы, они договариваются в течение года вместе ходить на все семейные праздники. Со временем Джейсон и Слоан понимают, что словно созданы друг для друга, а их дружба перерастает в романтические чувства.

"Пара на праздники": смотрите трейлер онлайн

"Самый счастливый сезон" (2020)

Главные героини Эбби и Харпер – влюблены и живут вместе. Эбби планирует сделать девушке предложение во время рождественского ужина, заодно познакомившись с ее семьей. Но в важный день она понимает, что Харпер еще не признавалась семье о своей ориентации. Ситуация кардинально выходит из-под контроля, когда появляется бывший бойфренд Харпер.

"Самый счастливый сезон": смотрите трейлер онлайн

"Рождество на двоих" (2019)

Кейт – молодая и немного высокомерная девушка, которая работает в круглогодичном рождественском магазине. Она недовольна своей работой и мечтает стать певицей. Однажды в магазине она встречает мужа Тома, который увидел в ней что-то такое особенное, чего она всегда избегала.

"Рождество на двоих": смотрите трейлер онлайн