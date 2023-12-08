Об очередном российском абсурде рассказали в Центре анализа угроз Microsoft. Пик маразма пришелся на лето 2023 года. Тогда россияне начали публиковать вроде бы "обращение" к Владимиру Зеленскому.

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В частности, жертвой российской пропаганды стала звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд. На видео он обращается к "Владимиру" и призывает его "начать лечение от алкогольной и наркотической зависимости". Конечно же, россияне подали это как будто бы обращение к Зеленскому. Абсурд и только.

Конечно, к украинскому лидеру Вуд не обращался. Видео оккупанты взяли из Cameo – платформы, на которой люди могут приобрести обращение от звезд. У Вуда уже прокомментировали позорную российскую пропаганду. Прессслужба актера сообщила, что видео не имеет никакого отношения к Зеленскому и вообще теме войны России с Украиной.

Кроме того, аналогично оккупанты использовали продюсера Шаво Одаджяна (System of a Down), актеров Джона МакГинли ("Клиника"), Дина Норриса ("Пуститься берега"), Присциллу Пресли, а также – Кейт Флэннери ("Офис").