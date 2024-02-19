В конце января этого года на экраны вышла биографическая драма под названием "Голда", которая рассказывает о жизни 4-го премьер-министра Израиля, Голды Меир, в частности, во время Войны Судного дня.

В этом фильме главная героиня часто вспоминает свое детство в Украине и рассказывает о жестокости россиян. И, очевидно, россияне продолжают лелеять свою ложь и пропаганду, поэтому удалили любые упоминания об Украине и собственную агрессию из картины.

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Россияне убрали все упоминания об Украине и своей агрессии в фильме "Голда"

В исходном варианте и в украинском переводе между главными героями фильма, роли которых исполнили Хелен Миррен и большой сторонник Украины Лиев Шрайбер, диалог прозвучал так:

– Если египтяне победят нас советским оружием, какой ответ на это даст свободный мир?

– Россияне готовят 11 воздушно-десантных дивизий.

– Когда я была ребенком в Украине, они били евреев до смерти на улицах ради развлечения. Но я уже не та маленькая девочка, что прячется в подвале!

Зато у россиян, как привычно, своя "правда". Поэтому их просмотр выглядит так:

– Конфликт может иметь катастрофические последствия для всего мира.

– Я хорошо помню свое детство, как пряталась в погребе и дрожала от страха. Но я уже не та испуганная девочка.

Фильм "Голда": о чем сюжет

1973 год. "Война Судного дня". Египет, Сирия и Иордания ударили по Израилю, пытаясь вернуть утраченные территории. Всю ответственность за решение конфликта несет Голда Меир - первая женщина премьер-министр Израиля. Важность ее задачи усиливается тем, что под лицом "железной леди" Голда прячет темный секрет.

"Голда": смотрите онлайн трейлер фильма