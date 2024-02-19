Брехня про Україну на всіх фронтах: що не так із російським перекладом фільму "Ґолда"
Вкінці січня цього року на екрани вийшла біографічна драма під назвою "Ґолда", яка розповідає про життя 4-го прем'єр-міністра Ізраїлю, Ґолди Меїр, зокрема, під час Війни Судного дня.
У цьому фільмі головна героїня часто пригадує своє дитинство в Україні та розказує про жорстокість росіян. Та, очевидно, росіяни продовжують плекати свою брехню та пропаганду, тому видалили будь-які згадки про Україну та власну агресію з картини.
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Росіяни прибрали всі згадки про Україну і свою агресію у фільмі "Ґолда"
У вихідному варіанті та в українському перекладі між головними героями фільму, ролі яких виконали Гелен Міррен і великий прихильник України Лієв Шрайбер, діалог прозвучав так:
– Якщо єгиптяни переможуть нас радянською зброєю, яку відповідь на це дасть вільний світ?
– Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій.
– Коли я була дитиною в Україні, вони били євреїв до смерті на вулицях заради розваги. Але я вже не та маленька дівчинка, що ховається в підвалі!
Натомість у росіян, як звично, своя "правда". Тому їхній перегляд виглядає так:
– Конфликт может иметь катастрофические последствия для всего мира.
– Я хорошо помню свое детство, как пряталась в погребе и дрожала от страха. Но я уже не та испуганная девочка.
Фільм "Ґолда": про що сюжет
1973 рік. "Війна Судного дня". Єгипет, Сирія та Йорданія вдарили по Ізраїлю, намагаючись повернути втрачені території. Усю відповідальність за вирішення конфлікту несе Ґолда Меїр — перша жінка прем'єр-міністр Ізраїлю. Важливість її завдання підсилюється тим, що під обличчям "залізної леді" Ґолда ховає темний секрет.
"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму