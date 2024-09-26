Скандальный фильм "Русские на войне": стало известно, покажут ли его на кинофестивале в Цюрихе

В начале сентября на Венецианском международном кинофестивале состоялся показ фильма "Русские на войне". Эта киноработа вызвала большое возмущение украинцев, ведь в нем автор пытается "отбелить" оккупантов и продвигает пропагандистские нарративы.

Канадско-французский документальный фильм 2024 года снятый режиссером российского происхождения Анастасией Трофимовой не покажут публике на Цюрихском кинофестивале. Об этом сообщил МИД Украины и выразил организаторам благодарность за такое решение.

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Опасность российской лжи

Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Так же – никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой,

– говорится в сообщении ведомства.

В то же время МИД призвал организаторов фестиваля также полностью изъять фильм “Россияне на войне” из конкурса документальных фильмов. Там отметили, что единственной угрозой для "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства.

В министерстве отметили, что последовательно работают над изоляцией России на международной арене, чтобы исключать использование культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации.

К слову, в фильме документалистка Анастасия Трофимова попадает в российскую воинскую часть, проводит месяцы среди захватчиков на оккупированной Украине. Режиссер заявила, что, якобы, не видела совершения россиянами военных преступлений.