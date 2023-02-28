Ипотека затянула удавку на шее, – звезда "Сватов" осталась без денег и пожаловалась на жизнь

Российская актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в сериале "Сваты" роль Ольги Николаевны, посетовала на низкий уровень доходов за последний год. По ее словам, она потеряла все.

Об этом любительница Путина написала на своей странице в инстаграме. Артемьева призналась, что начала искать варианты заработка.

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Людмила Артемьева пожаловалась на жизнь в России

Сегодня откровенно и без подсластителей. Год был... Доходы просели. То, что раньше покупалось "на сдачу": шмотки, сумки, украшения, теперь стало статьей "расхода". Ипотека затянула удавку на шее. Бывало, приходилось одалживать на очередной платеж. Потеряла все. Начала искать варианты заработка,

– написала звезда "Сватов".

Где сейчас снимается актриса и вообще работает ли актрисой – неизвестно. Известно, что в кино она дебютировала в 2011 году в фильме "Справка №1", а после этого снялась в лентах "Танки", "Третий лишний", "Собачья жизнь" и т.д. Кроме "Сватов", она еще снялась в сериалах "Кухня" и "Воронины".

Позиция Людмилы Артемьевой относительно войны в Украине, которую развязала Россия, ясна. Недавно в инстаграме она писала, что в жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами ничего не происходит, когда вы просто сидите и смотрите на Мир, а Мир смотрит на вас.

Впоследствии высказалась, что не может быть "против войны": "Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. Давайте не будем устраивать информационную войну между народами из разных стран, лучше всего объединиться в этой тяжелой ситуации для каждого из нас".

Людмила Артемьева / Фото из инстаграма российской актрисы