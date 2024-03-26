5 российских актеров, которые забыли о своих украинских корнях

Немалое количество популярных российских актеров имеет украинские корни. Эти звезды не только решили закрыть глаза на ложь и преступления путинского режима, но и полностью забыть о стране, где родились.

Кино 24 собрал информацию о звездах, которые родились в Украине, а некоторые из них здесь жил и учился. Однако теперь они поддерживают или молчат о войне, развязанной Россией.

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Нонна Гришаева

Нонна Гришаева знакома многим по главной роли в сериале "Папины дочки". Она родилась в Одессе, а ее отец был деканом юридического факультета Одесского университета. Но актерскую карьеру Нонна Гришаева построила в России.

Звезда неоднозначно отреагировала на полномасштабное вторжение. Она заявила, что чувствует себя ребенком двух родителей, которые ссорятся. И намекнула, что Украина предала Россию. Но еще до этого Гришаева незаконно посещала оккупированный Крым и молчаливо поддерживала путинский режим.



Нонна Гришаева / Фото из инстаграма Нонны Гришаевой

Виталий Гогунский

Звезда сериала "Универ" родился в Кременчуге, провел детство в Полтаве и даже получил высшее образование в Украине. Но построил карьеру в стране-агрессоре, и еще с 2014 года активно продвигал российскую пропаганду и поддержал режим диктатора Путина.

Гогунский забыл о своих корнях и почти прекратил общение с отцом, который остался в Украине. В 2022 году актер посетил Донбасс, где поддержал оккупантов.



Виталий Гогунский / Фото из его инстаграма

Елена Яковлева

Российская актриса родилась в городе Звягель (ранее – Новоград-Волынский), что на Житомирщине. Семья часто переезжала из одного города в другой, поскольку отец Елены был военным. Поэтому училась она в Харькове, а детство проводила в России, где также построила карьеру.

Елена Яковлева цинично отреагировала на полномасштабную войну, обвинив украинцев в том, что она не может приехать на похороны отца в Харьков. В 2023 году актрису добавили в санкционный список Украины.



Елена Яковлева / Фото из инстаграма актрисы

Юрий Батурин

Актер родился в Кировоградской области, до 14 лет жил в Днепре и закончил там театральное училище. Однако стал работать в России.

С 24 февраля 2022 Юрий Батурин поддержал войну России против Украины. Он перестал общаться с родителями, которые остались в Кировоградской области. Актер заявил, что не очень понимает, почему его считают предателем.



Юрий Батурин / Фото из Википедии

Мирослава Карпович

Еще одна актриса из "Папиных дочек" родилась в Бердянске, но ее родители переехали в Россию впоследствии. Она нарушила закон Украины и незаконно въехала в Крым, из-за чего попала в базу "Миротворца".

Мирослава Карпович высказывалась о полномасштабном вторжении максимально абстрактно, чтобы суметь усидеть на двух стульях. Сейчас она молчит о войне.



Мирослава Карпович / Фото из инстаграма Мирославы Карпович

Интересно, что многие российские актеры умышленно приезжали в Украину, чтобы строить здесь свою карьеру. Они хвалили украинские города, но полномасштабная война сняла с этих звезд маски.