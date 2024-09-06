В то время, как Украина ведет борьбу за свою свободу, эти актеры молчат о войне, или открыто поддерживают путинский режим. Ранее мы уже рассказывали о российских "звездах", которые занимают пассивную или пророссийскую позицию в отношении войны. В новом материале Кино 24 мы продолжаем этот список.

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Петр Рыков

Российский актер Петр Рыков, который ранее получил известность благодаря своим ролям в украинских сериалах, таких как "Ничто не случается дважды", "Семейный портрет" и "Любовь матери", а также в многочисленных других киноработах, сейчас снимается в новом пропагандистском сериале в России.



Петр Рыков / Фото из сети

Интересно, что до этого момента Рыков позиционировал себя как актер как российского, так и украинского кино. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину, его позиция изменилась. Петр Рыков стал активным сторонником политики Кремля и не осуждает войну против Украины, что вызвало значительную критику со стороны его бывших поклонников и украинской аудитории.

Екатерина Ковальчук

Екатерина Ковальчук, известная по своей роли в первом сезоне сериала "Крепостная", своим молчанием демонстрирует поддержку агрессии, которую осуществляет диктатор Путин. Ее отказ комментировать или осуждать войну, убийства и терроризм, которые стали частью политики Кремля, указывает на то, что она сознательно или бессознательно поддерживает действия, направленные против Украины.



Екатерина Ковальчук / Фото из сети

София Присс

София Присс заменила Екатерину Ковальчук в сериале "Крепостная" и продолжила играть роль главной героини. Несмотря на свою карьеру в украинском кино, предательница также выбирает молчание о войне, которую Россия ведет против Украины.

Это молчание ставит под сомнение ее позицию и моральные убеждения, особенно в условиях, когда публичные лица имеют значительное влияние на общественное мнение и могут помочь привлечь внимание к важным проблемам.



София Присс / Фото из сети

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева, известная актриса, которая получила известность благодаря роли в сериале "Папины дочки" и является уроженкой Одессы, сегодня открыто поддерживает Россию.

Несмотря на то что Россия ведет агрессивную войну против Украины, обстреливая ракетами мирное население, разрушая жилые дома и критическую инфраструктуру и забирая жизни невинных людей, Гришаева не считает Россию агрессором. Вместо этого она обвиняет Украину в "измене", демонстрируя таким образом свое нежелание признавать реальность и поддерживая действия агрессора.



Нонна Гришаева / Фото из сети

Запомните имена тех, кто предал моральные ценности, поддержав войну против Украины, игнорируя российскую агрессию.