До начала полномасштабной войны в Украине существовала серьезная проблема с трудоустройством украинских актеров. Это было связано с тем, что российские "звезды" фактически заполонили наш кинематограф и телевидение. Продукция, создаваемая по заказу украинских каналов и киностудий, часто привлекала к съемкам актеров из России, отдавая им предпочтение перед нашими талантами.

Кинотворцы выбирали российских актеров из-за их популярности на постсоветском пространстве, считая, что это повысит рейтинг фильмов и сериалов. В то же время украинским актерам, даже высококвалифицированным, было трудно найти работу в собственной стране, ведь их часто отодвигали на второй план.

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Российские актеры, которые годами снимались в Украине

Станислав Бондаренко

Этого актера, который родом из Украины, сегодня трудно назвать украинцем, скорее предателем.

Несмотря на то, что он родился в одном из городов Запорожской области, Бондаренко теперь поддерживает Россию и путинский режим.

Моя родина – Россия. Это большая и сильная страна и мне очень смешно, когда Украина пытается победить,

– заявил Бондаренко, который сегодня живет в Москве.

До большой войны предатель часто снимался в украинских сериалах. Сегодня же он поддерживает агрессию России. К счастью, дорога в Украину для него закрыта навсегда.



Станислав Бондаренко / Фото из сети

Максим Радугин

Этот актер также решил молчать о войне, хотя украинское кинопроизводство дало ему множество возможностей для карьерного роста. Он сыграл значительные роли, в частности в мегапопулярном сериале "Крепостная".

Однако Максим Радугин оказался сплошным разочарованием: он молчит о российской агрессии, продолжает жить в России, ведя беззаботную жизнь, и тем самым поддерживает войну.



Максим Радугин / Фото из сети

Олеся Железняк

Путинистка Олеся Железняк, известная своими пророссийскими взглядами, жалуется на своих родственников из Украины, с которыми она прекратила общение. По ее словам, причина конфликта заключается в том, что "они говорят все наоборот". Исходя из контекста, можно предположить, что ее родные пытались донести до нее очевидную правду: Россия является агрессором, который вторгся на территорию Украины, обстреливает мирные города и села, убивает невинных гражданских людей.



Олеся Железняк / Фото из Википедии

Железняк, которая продолжает поддерживать войну, очевидно, не желает принимать эти факты и живет в плену пропаганды, где украинцев изображают врагами, а войну – "справедливой операцией". Ее родные, вероятно, пытались убедить ее в обратном, рассказывая об ужасах, которые Россия приносит украинскому народу: разрушение домов, гибель мирных людей, страх и страдания, ставшие повседневными реалиями в Украине.

Однако актриса, склонна к слепой вере в кремлевскую пропаганду, отвергла все попытки родных открыть ей глаза на жестокие реалии войны.