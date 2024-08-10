Унизительные шутки и пропаганда: в каких российских сериалах высмеивали украинцев

Российская пропаганда продвигала свои месседжи задолго до начала российско-украинской войны. Она вкладывала их даже в кинопроекты, где завуалировано или даже прямо высмеивала украинцев.

Когда подобные сериалы транслировались на украинском телевидении годами, у большинства это не вызывало особых вопросов, ведь подобные шутки и насмешки казались мелочами. Но на самом деле все эти ленты объединяет одно – насыщенность российской пропагандой, которая изображала украинцев необразованными, вульгарными и провинциальными, пишет Кино 24.

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"Моя прекрасная няня"

Главная героиня в этом сериале – няня Вика, которую сыграла ныне покойная Анастасия Заворотнюк. По сюжету, Вика родом из Мариуполя. Город вспоминают как "криминальный" и "бедный", а родственников няни Вики из разных городов Украины – примитивными и наивными.

Например, однажды Вика обращается к своей подружке из Мариуполя, которая переехала в Москву и работает медсестрой. Она делает все неправильно, потому что ничего не понимает в медицине. Успешной и уважаемой женщиной в одном из эпизодов изобразили ту, которая уехала из Мариуполя и вышла замуж.

"Папины дочки"

В сериале, что годами транслировали в Украине в прайм-тайм, секретарша главного героя Васнецова – Тамара. Женщина родом из Харькова, она невоспитанная, ленивая и любит выпить. Тамара не скрывает, что мечтает о российском гражданстве, потому что работает в России нелегально.

В одном из эпизодов Тамара и Сергей оформляют фиктивный брак, а на свадьбу приезжают родственники женщины из ее родного города. Их показывают как грубых и шумных провинциалов, которые "действуют на нервы" тем самым дочерям в течение эпизода.

"Счастливы вместе"

В одной из серий этого ситкома главный герой Гена идет с друзьями в стриптиз-бар. Там они празднуют "день русско-украинской дружбы" и ждут якобы выступления Тимошенко.

Это не единственная шутка про Украину: в одном из эпизодов сын главного героя Рома подвозит якобы украинку, которая оказывает ему сексуальные услуги. В процессе парень шутит о российском газе.

, также в сериалах "Воронины" и "Ранетки" объектом зла изображали "бандеровцев". Это слово использовали как ярлык, чтобы обозначать плохих людей.

Это не единственные телесериалы, где упоминали Украину, ее граждан и государственный язык в негативном контексте. Россия использовала и использует любые продукты для унижения Украины. Именно поэтому важно категорически отказаться от враждебного контента.