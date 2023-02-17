Российский актер примерил образ Леси Украинки и высмеял Путина: "Лучше бы ты кончал с собой"
Российский актер Артур Смольянинов, поддержавший Украину после 24 февраля, принял участие в проекте "Гражданин поэт". Актер прочитал саркастический стих о кремлевском диктаторе Владимире Путине, а при этом оделся в национальную украинскую одежду с вышиванкой и ожерельем.
Говорящие строки принадлежат поэту, осуждающему российские власти, Дмитрию Быкову. Стихотворение получило название "С кем кончает В. В. Путин".
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Артур Смольянинов унизил Путина в образе Леси Украинки
В новом сезоне совместного проекта Дмитрия Быкова и Артура Смольянинова, россияне пытаются дать ответ на вопрос: "С кем "кончает" Владимир Путин?". В видео, появившееся на ютубе 13 февраля 2023 года, Смольянинов выступил в образе Леси Украинки – надел вышиванку, бусы, венок, а в парик влил синюю ленту. Его образ дополнил букет сине-желтых цветов.
Слева от Смольянинова стоит манекен женщины с автоматом, а справа – портрет Украинки на сине-желтом полотне.
Артур Смольянинов унизил Путина в образе Леси Украинки / Скриншот с видео
Последние строки стихотворения:
С каждым днем яснее:
Украина – не Россия,
Ты не кончишь с ней,
В заболоченной равнине
Вскормлен кислым тестом,
Ты увязнешь в Украине
Этим самым местом.
Так и будешь в вечном клинче
Мучает все живое,
Заходясь в победном зову,
То есть жалко вое.
И, прислушиваясь к вою,
Скажет мир встало:
Краще б ти кiнчав з собою
Всiм би краще стало.
Напомним, российский актер Артур Смольянинов, известный по сериалу "Самара" и фильму "9 рота", уехал из России. В то же время суд Москвы оштрафовал его почти на 10 тысяч гривен за "дискредитацию" российской армии. Смольянинов ответил, что ему абсолютно безразличны любые решения страны-агрессорки. Однако актер сказал, что для него "не существует законов этого государства (...). Они не имеют ни моральной, ни юридической силы".