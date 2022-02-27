Российский актер Данила Козловский выразил поддержку Украине и призвал Путина к миру

В своем инстаграмме российский актер Данила Козловский написал, что ему стыдно за свое безразличие молчания. Он выразил поддержку украинцам и подчеркнул, что против войны, которую Россия развязала в Украине.

Также актер обратился лично к Владимиру Путину и попросил его прекратить войну в Украине.

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Далее полный текст публикации актера:

Все, что происходит сейчас – катастрофа. Во всех смыслах. Человеческая, гуманитарная, политическая, экономическая. Какая угодно. Я люблю свою страну. И всегда считал, что истинный патриотизм – это решимость говорить правду, которая заключается в том, что ты по-настоящему чувствуешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял эту черту. Но сейчас тот момент, когда нужно говорить. Та точка невозвращения, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или Боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит. Сейчас задают вопрос, который уже стал легендарным, "где ты был все эти восемь лет"? Хочется сразу спросить, "а где, собственно, были вы", но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу иначе. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был безразличен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к пониманию и миру. Наивно думал, что все это закончится, и там уже наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И даже за себя. За свое молчание и безразличие все эти годы. Но разве можно насилием принести мир? Насилие рождает насилие.

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