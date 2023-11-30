В Украине наделал шума российский сериал о молодежной преступности: почему это плохо

Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" набрал популярность среди украинских потребителей. Сегодня его активно обсуждают в сети. Пользователи сети тикток активно постятся видео под саундтреки сериала и со словами героев.

Сюжет фильма освещает историю столкновения различных криминальных групп в городе Казань в 1980-е годы. Читайте, почему такая популяризация этого российского сериала может помешать нашей стране.

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"Слово пацана. Кровь на асфальте": о чем сериал

Основные персонажи этого сериала – четырнадцатилетние ученики, которые попадают в одну из местных уличных банд. Школьники учатся сражаться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

В России этот телесериал стал очень популярен. Например, в Татарстане подростки, вдохновившись сериалом, разделили между собой территорию и устроили несколько драк. Теперь их проверяет полиция.

В Сармановском районе решили вспомнить 80-е. Подростки сначала создали телеграм-каналы под названиями бывших криминальных группировок Казани – "Хади Такташ" и "Жилка", а затем разделили район на сферы влияния, призывая к драке тех, кто был против.

Администраторов каналов еще не удалось найти, однако участники драк признали, что вдохновлялись просмотром сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Слово пацана. Кровь на асфальте": смотрите онлайн трейлер сериала

В чем проблема сериала

Сериал рассказывает о периоде, когда юноши выбирали улицу вместо учебы в школе, что привело к возникновению фразы "Меня воспитала улица". Это было характерно для ребят, которые активно участвовали в драках, организовывали "стенки" и другие подобные мероприятия.

Самая большая проблема в том, что этот сериал приобретает популярность и в Украине. Пользователи тиктока активно делятся видео, используя звуковые дорожки из сериала и цитируя его героев.

Важно отметить, что украинцы разделились на два "лагеря". Кто интересуется возможностью существования подобных преступных группировок в Украине, тогда как другие не понимают, почему в условиях войны люди пересматривают российские проекты.