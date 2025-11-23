Легкий фильм с рождественской атмосферой, который можно посмотреть на Netflix вечером

Если вы устали от постоянных выключений света, стоит устроить вечер просмотра интересных фильмов. Одним из таких может стать легкая рождественская комедия под названием "Рождество с бывшим".

Это новый фильм, премьера которого состоялась 9 ноября 2025 года. В материале 24 Канала рассказываем больше об актерском составе, сюжет и покажем трейлер.

Рекомендуем Не только "Франкенштайн": 3 новейших триллера на Netflix, которые стали фаворитами украинцев

Что посмотреть вечером всей семьей?

В такой тяжелый период для украинцев, когда постоянные отключения света выбивают из колеи, каждый стремится найти в этом хаосе хотя бы немного легкости.

В воздухе уже понемногу начинает ощущаться рождественская атмосфера. А праздничная комедия под названием "Рождество с бывшим" попала в список самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix. И не просто попала, а оказалась в топ-3 самых популярных лент. Поэтому если вы в поиске легкой и атмосферной истории для всей семьи, этот фильм может стать идеальным вариантом.

В центре сюжета – супругов, которые давно переживают кризис в отношениях. В конце концов они приходят к выводу, что им нужно расстаться, чтобы больше не травмировать друг друга. Однако перед разрывом пара решает провести последнее совместное Рождество. Казалось бы, все могло пройти идеально: рождественская атмосфера, елка, вкусные блюда на столе.

"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма

Но неожиданно на праздник приезжает новая избранница мужа – и теплое семейное Рождество превращается в настоящую катастрофу. В финале этой истории станет понятно, что победит: старая любовь, которая, возможно, получит шанс на восстановление, или новые отношения, что окажутся сильнее непростого прошлого.

Главные роли в этой рождественской комедии исполнили Алисия Сильверстоун, Оливер Хадсон, Мелисса Джоан Гарт, Пирсон Фоде и другие.

Эта лента подарит прекрасную возможность расслабиться и окунуться в атмосферу многочисленных комедийных моментов, которые позволят от души посмеяться.

Какие еще фильмы стали самыми популярными на Netflix?

Сейчас на Netflix можно найти фильмы на любой вкус. Если вы не фанат фильмов с рождественской атмосферой, обратите внимание на другие ленты, которые вошли в список самых популярных на платформе. Среди них такие кинопроекты:

"Франкенштайн";

"Манго";

"Эбигейл";

"Только во сне";

"Дом из динамита";

"Баллада о мелком игроке";

"Женщина из каюты № 10";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Шрек навсегда".

Ищите фильм для себя и родных, приготовьте попкорн и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.